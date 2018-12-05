Вибух на автозаправці в Італії: загинули двоє людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибух прогримів на автозаправці у місті Рієте

Загиблі - пожежник та людина, яка була поруч із заправкою, коли вибухнула цистерна із газом

Внаслідок вибуху на автозаправці у місті Рієте в Італії загинули двоє людей.

Про це повідомляє видання ANSA.

Зазначається, що внаслідок вибуху двоє загинули, близько 10 зазнали поранень.

Загиблі - пожежник та людина, яка була поруч із заправкою, коли вибухнула цистерна із газом.

Наразі місце вибуху та прилегла територія заблоковані. Місцева влада чекає, допоки пожежники нададуть чітку інформацію щодо можливої евакуації населення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок вибуху постраждали 15 осіб.

За попередніми даними, причиною пожежі і вибуху став бензовоз, що загорівся на заправці. Вибухнув бензовоз в момент, коли пожежники боролися з вогнем.