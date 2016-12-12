Вибух у багатоповерхівці в Анкарі визнано терактом

Головний підозрюваний був убитий

У Туреччині заявили, що вибух у будівлі податкової інспекції в Анкарі, що стався увечері 1 лютого в результаті спрацьовування вибухового пристрою, є терактом. Про це повідомив губернатор Анкари, передає Daily Sabah. Відповідно до заяви, камера відеоспостереження зняла момент, коли підозрілий чоловік увійшов до будівлі і залишив сумку біля входу.



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Головний підозрюваний був убитий

У Туреччині заявили, що вибух у будівлі податкової інспекції в Анкарі, що стався увечері 1 лютого в результаті спрацьовування вибухового пристрою, є терактом. Про це повідомив губернатор Анкари, передає Daily Sabah.

Відповідно до заяви, камера відеоспостереження зняла момент, коли підозрілий чоловік увійшов до будівлі і залишив сумку біля входу. Під час поліцейської операції вісім підозрюваних у причетності до теракту були затримані в різних провінціях на півдні Туреччини.

Головний підозрюваний, ідентифікований як 26-річний Эрсен Эртоган, був убитий. Відповідно до заяви влади, він пройшов підготовку на території курдських Загонів народної самооборони в Сирії, і незаконно потрапив на територію Туреччини, використовуючи підроблені документи.

Повідомляється, що під час вибуху ніхто не загинув, три людини отримали легкі поранення.

Patlamanın olduğu Ankara Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden ilk görüntülerhttps://t.co/mYzFV9JEbD pic.twitter.com/8nBI8uFxSh — TRT HABER (@trthaber) February 1, 2018

Вибух у турецькій столиці Анкарі в районі Чукурамбар пролунав 1 лютого у багатоповерхівці. Вибуховою хвилею вибило вікна в найближчих будинках і машинах.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що операція «Оливкова гілка» не має на меті захоплення територій Сирії.

Джерело: Громадське радіо