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    Вибух у багатоповерхівці в Анкарі визнано терактом

    Головний підозрюваний був убитий
    У Туреччині заявили, що вибух у будівлі податкової інспекції в Анкарі, що стався увечері 1 лютого в результаті спрацьовування вибухового пристрою, є терактом. Про це повідомив губернатор Анкари, передає Daily Sabah. Відповідно до заяви, камера відеоспостереження зняла момент, коли підозрілий чоловік увійшов до будівлі і залишив сумку біля входу.
    • Сьогодні, 15:49
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    Головний підозрюваний був убитий

    У Туреччині заявили, що вибух у будівлі податкової інспекції в Анкарі, що стався увечері 1 лютого в результаті спрацьовування вибухового пристрою, є терактом. Про це повідомив губернатор Анкари, передає Daily Sabah.

    Відповідно до заяви, камера відеоспостереження зняла момент, коли підозрілий чоловік увійшов до будівлі і залишив сумку біля входу. Під час поліцейської операції вісім підозрюваних у причетності до теракту були затримані в різних провінціях на півдні Туреччини.

    Головний підозрюваний, ідентифікований як 26-річний Эрсен Эртоган, був убитий. Відповідно до заяви влади, він пройшов підготовку на території курдських Загонів народної самооборони в Сирії, і незаконно потрапив на територію Туреччини, використовуючи підроблені документи.

    Повідомляється, що під час вибуху ніхто не загинув, три людини отримали легкі поранення.

    Вибух у турецькій столиці Анкарі в районі Чукурамбар пролунав 1 лютого у багатоповерхівці. Вибуховою хвилею вибило вікна в найближчих будинках і машинах.

    Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що операція «Оливкова гілка» не має на меті захоплення територій Сирії.

    Джерело: Громадське радіо

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