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Вибухи на аеродромі в Єйську: оприлюднено супутникові знімки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибухи на аеродромі в Єйську: оприлюднено супутникові знімки
Пожежа на місці вибуху поблизу Єйська, 28 лютого 2023 року
фото з відкритих джерел

Супутник поки не зафіксував, як виглядає летовище, однак за допомогою знімків за 15 лютого можна побачити, які саме літаки були на аеродромі раніше

У вівторок, 28 лютого, на військовому аеродромі в російському Єйську прогриміли вибухи, сталася пожежа з сильним задимленням. Журналісти програми «Схеми» оприлюднили супутникові знімки з місця подій.

На фото, зроблених 1 березня, можна побачити наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який розташовується на захід від аеродрому. Про руйнування самого аеродрому росіян поки що невідомо.

5 фото
На весь екран
Полігон ППО в Єйську
Супутникові знімки: «Схеми»

Водночас, виходячи зі супутникових знімків за 15 лютого, можна відзначити, що у східній частині аеродрому містилися: два винищувачі МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38. У центральній частині: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27. У західній частині: пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Нагадаємо, що в Росії невідомі безпілотники атакували аеродром у місті Єйськ. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу. У мережі з’явилися фото, на яких видно спалах.

Місцева влада Єйська стверджувала, що інцидент на аеродромі пов’язаний нібито з військово-тактичними навчаннями, а не потенційними атаками ЗСУ. 

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