Вибухи на аеродромі в Єйську: оприлюднено супутникові знімки
Супутник поки не зафіксував, як виглядає летовище, однак за допомогою знімків за 15 лютого можна побачити, які саме літаки були на аеродромі раніше
У вівторок, 28 лютого, на військовому аеродромі в російському Єйську прогриміли вибухи, сталася пожежа з сильним задимленням. Журналісти програми «Схеми» оприлюднили супутникові знімки з місця подій.
На фото, зроблених 1 березня, можна побачити наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який розташовується на захід від аеродрому. Про руйнування самого аеродрому росіян поки що невідомо.
Водночас, виходячи зі супутникових знімків за 15 лютого, можна відзначити, що у східній частині аеродрому містилися: два винищувачі МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38. У центральній частині: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27. У західній частині: пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.
Нагадаємо, що в Росії невідомі безпілотники атакували аеродром у місті Єйськ. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу. У мережі з’явилися фото, на яких видно спалах.
Місцева влада Єйська стверджувала, що інцидент на аеродромі пов’язаний нібито з військово-тактичними навчаннями, а не потенційними атаками ЗСУ.
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