До дітей у російському Бєлгороді Дід Мороз приїхав на БТРі (відео)

У російських Дідів Морозів тепер нові традиції

Рашисти пробили чергове дно

Маразм російської влади не перестає дивувати. Тепер вигадані радянською владою Діди Морози прибувають до дітей на військовій техніці.

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Так, у Бєлгороді, що неподалік кордону з Україною, Дід Мороз приїхав на дитяче новорічне свято на БТРі.

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Дід Мороз – казковий персонаж святкування Нового року в СРСР, який вручає дітям подарунки особисто або кладе під новорічну ялинку. Ввібрав ознаки низки персонажів, таких, як Мороз, діди-дарувальники, новорічі та різдвяні діди різних традицій. На рубежі ХХ-ХХІ ст. в колишніх соціалістичних країнах і радянських республіках розпочалось відродження місцевих різдвяних традицій і поступове витіснення Діда Мороза. Український святковий персонаж, якого за задумом радянських ідеологів мав витіснити Дід Мороз – святий Миколай.

Як повідомлялося, найприкметнішою відмінністю України від Росії в частині гугління культурних речей є культ святого Миколая.