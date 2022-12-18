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До дітей у російському Бєлгороді Дід Мороз приїхав на БТРі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До дітей у російському Бєлгороді Дід Мороз приїхав на БТРі (відео)
У російських Дідів Морозів тепер нові традиції
фото: скріншот із відео

Рашисти пробили чергове дно

Маразм російської влади не перестає дивувати. Тепер вигадані радянською владою Діди Морози прибувають до дітей на військовій техніці.

Так, у Бєлгороді, що неподалік кордону з Україною, Дід Мороз приїхав на дитяче новорічне свято на БТРі.

Дід Морозказковий персонаж святкування Нового року в СРСР, який вручає дітям подарунки особисто або кладе під новорічну ялинку. Ввібрав ознаки низки персонажів, таких, як Мороз, діди-дарувальники, новорічі та різдвяні діди різних традицій. На рубежі ХХ-ХХІ ст. в колишніх соціалістичних країнах і радянських республіках розпочалось відродження місцевих різдвяних традицій і поступове витіснення Діда Мороза.

Український святковий персонаж, якого за задумом радянських ідеологів мав витіснити Дід Мороз – святий Миколай.

Як повідомлялося, найприкметнішою відмінністю України від Росії в частині гугління культурних речей є культ святого Миколая

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Теги: росія новорічні свята діти війна

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