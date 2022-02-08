Віцеспікер парламенту Естонії закликав закрити прокремлівські телеканали

Поширення пропаганди Кремля стає причиною нестабільності в Естонії, зазначив політик

Перший віцеспікер Рійгікогу (парламенту Естонії) від Партії реформ Ханно Певкур запропонував заборонити мовлення російських телеканалів. Про це Певкур написав у колонці для порталу національного телерадіомовлення ERR.

«Абсурдно, коли вільний доступ каналів, наповнених розпалюванням ворожнечі, оплачує платник податків, але при цьому фінські канали, які за радянських часів відкрили нам вільний світ, не входять до основного пакета кабельного телебачення», – вважає Певкур.

За його словами, «ні для кого не секрет, що підконтрольні Кремлю канали, перш за все Перший канал, RT і PBK (Перший балтійський канал, що створюється на основі контенту російського Першого каналу - ред.), а також багато інших, безпосередньо і приховано поширюють пропаганду російської верхівки влади».

«Зрозуміло, що поширення пропаганди Кремля стає причиною нестабільності в Естонії. Знаходження поза культурним простором Європи безперечно суперечить інтересам Естонії. Звичайно, не кожний посил Кремля переслідує лише військові інтереси. Для розколу сусідів, які взяли курс на Захід, також підходять розмови про «гомопропаганду» та «утиски співвітчизників», – зазначив Певкур.

Він нагадує, що в Естонії багато виборців, рідною мовою для яких є російська, і ці люди, як і раніше, віддають перевагу російським телеканалам та інформаційному простору.

«З урахуванням міркувань безпеки та інтересів Естонії я вважаю неприпустимим продовження діяльності таких телеканалів... Немає жодного раціонального пояснення, чому в Естонії вільно працюють російські телеканали, які свідомо розповсюджують кремлівську пропаганду», – вважає віцеспікер Рійгікогу.

Він зазначив, що якщо політики турбуються про безпеку Естонії, то їм слід посилити тиск на приватні естонські медіа та на контент російськомовних програм національного телерадіомовлення. В інтересах Естонії також було б докласти максимальних зусиль для того, щоб місцеві росіяни більше споживали інформацію естонською мовою.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що Німецька комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення у ФРН російського пропагандистського телеканала Russia Today (RT DE). Головна редакторка RT Маргарита Симоньян відреагувала на рішення німецької комісії, назвавши його «повною нісенітницею». Симоньян запропонувала Роскомнагляду заборонити Deutsche Welle.

І вже 3 лютого у відповідь на заборону мовлення у ФРН російського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT DE), міністерство закордонних справ Росії заборонило роботу німецького державного телеканалу Deutsche Welle.

Зазначається, що Росія позбавить акредитації всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle, кореспондентський пункт буде закрито, супутникове та інше мовлення припинено, а також буде ініційовано процедуру визнання компанії іноземним агентом. Крім того, співробітникам DW заборонять в’їзд до Росії. У міністерстві наголошують, що це лише перший етап реакції РФ.

У грудні 2021 року YouTube видалив новий канал російських пропагандистів.

У вересні Google забанив російських пропагандистів у Німеччині. Росія відповіла істерикою та погрозами.

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