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    Росія відправить білоруських військових до Сирії

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    Білоруських військових відправлять у місце дислокації російської авіаційної групи &ndash; на авіабазі Хмеймім - Росія відправить білоруських військових до Сирії
    Білоруських військових відправлять у місце дислокації російської авіаційної групи – на авіабазі Хмеймім
    фото з відкритих джерел

    Офіційно білоруські братимуть участь «у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій»

    Білорусь відправить до Сирії військовий контингент з 200 осіб. Проєкт відповідної безстрокової угоди з Білоруссю схвалив уряд Росії. Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

    Офіційно вони братимуть участь «у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій».

    Білоруських військових планується розмістити у місці дислокації російської авіаційної групи – на авіабазі Хмеймім.

    Згідно з проєктом договору, під час перебування білоруських військових у Сирії, вони підпорядковуватимуться наказам Центру збройних сил РФ, але залишатимуться під командуванням Міноборони Білорусі. Завдання та склад білоруської групи затвердять влада Білорусі, погодивши своє рішення з Росією.

    Росія «на безоплатній основі« забезпечить білоруських військових харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також проведе їх підготовку та організує їхню евакуацію з Сирії у разі загрози життю.

    До слова, американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки території Білорусі, на яких видно скупчення військ на кордоні з Україною.

    Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія Путін уряд
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    Росія відправить білоруських військових до Сирії