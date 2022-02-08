Росія відправить білоруських військових до Сирії

Офіційно білоруські братимуть участь «у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій»

Білорусь відправить до Сирії військовий контингент з 200 осіб. Проєкт відповідної безстрокової угоди з Білоруссю схвалив уряд Росії. Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Офіційно вони братимуть участь «у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій».

Білоруських військових планується розмістити у місці дислокації російської авіаційної групи – на авіабазі Хмеймім.

Згідно з проєктом договору, під час перебування білоруських військових у Сирії, вони підпорядковуватимуться наказам Центру збройних сил РФ, але залишатимуться під командуванням Міноборони Білорусі. Завдання та склад білоруської групи затвердять влада Білорусі, погодивши своє рішення з Росією.

Росія «на безоплатній основі« забезпечить білоруських військових харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також проведе їх підготовку та організує їхню евакуацію з Сирії у разі загрози життю.

До слова, американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки території Білорусі, на яких видно скупчення військ на кордоні з Україною.

Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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