Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг
Дані супутникових знімків показують, що він 170 кілометрів завдовжки та 25 кілометрів завширшки
Айсберг утворився із західної сторони льодовикового шельфу Ронне. Дані супутникових знімків показують, що він 170 кілометрів завдовжки та 25 кілометрів завширшки.
Площа айсберга, який отримав назву А-76, становить близько 4 320 квадратних кілометрів. Це, наприклад, трохи більше за іспанський острів Мальорка. Якщо ж порівнювати з Україною, то айсберг майже у 5 разів більший за Київ або ж у 1,8 раза менший за Чернівецьку область.
Наразі це найбільший у світі айсберг, він перевищив за розмірами попереднього лідера ㅡ айсберг A-23A ㅡ розміром у приблизно 3 880 квадратних кілометрів, який також перебуває в морі Ведделла.
Айсберг помітила Британська антарктична служба, а пізніше його існування підтвердив Національний льодовий центр США за допомогою зображень із супутника місії Copernicus Sentinel-1.
Раніше повідомлялося про те, що один з найбільших айсбергів у світі А68а розколовся біля острова Південна Джорджія в Атлантиді.