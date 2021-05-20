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    Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг

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    Айсберг А-76 утворився із західної сторони льодовикового шельфу Ронне у морі Ведделла - Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг
    Айсберг А-76 утворився із західної сторони льодовикового шельфу Ронне у морі Ведделла
    Фото: Європейське космічне агентство

    Дані супутникових знімків показують, що він 170 кілометрів завдовжки та 25 кілометрів завширшки

    Від льодовикового шельфу Ронне, що лежить у морі Ведделла в Антарктиді, відколовся величезний айсберг площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Наразі він найбільший у світі. Про це повідомили у Європейському космічному агентстві.

    Айсберг утворився із західної сторони льодовикового шельфу Ронне. Дані супутникових знімків показують, що він 170 кілометрів завдовжки та 25 кілометрів завширшки.

    Площа айсберга, який отримав назву А-76, становить близько 4 320 квадратних кілометрів. Це, наприклад, трохи більше за іспанський острів Мальорка. Якщо ж порівнювати з Україною, то айсберг майже у 5 разів більший за Київ або ж у 1,8 раза менший за Чернівецьку область.

    Наразі це найбільший у світі айсберг, він перевищив за розмірами попереднього лідера ㅡ айсберг A-23A ㅡ розміром у приблизно 3 880 квадратних кілометрів, який також перебуває в морі Ведделла.

    Айсберг помітила Британська антарктична служба, а пізніше його існування підтвердив Національний льодовий центр США за допомогою зображень із супутника місії Copernicus Sentinel-1.

    Раніше повідомлялося про те, що один з найбільших айсбергів у світі А68а розколовся біля острова Південна Джорджія в Атлантиді.

    Теги: США Антарктида айсберг
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    Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг