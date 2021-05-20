Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг

Дані супутникових знімків показують, що він 170 кілометрів завдовжки та 25 кілометрів завширшки

Від льодовикового шельфу Ронне, що лежить у морі Ведделла в Антарктиді, відколовся величезний айсберг площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Наразі він найбільший у світі. Про це повідомили у Європейському космічному агентстві.

Айсберг утворився із західної сторони льодовикового шельфу Ронне. Дані супутникових знімків показують, що він 170 кілометрів завдовжки та 25 кілометрів завширшки.

Площа айсберга, який отримав назву А-76, становить близько 4 320 квадратних кілометрів. Це, наприклад, трохи більше за іспанський острів Мальорка. Якщо ж порівнювати з Україною, то айсберг майже у 5 разів більший за Київ або ж у 1,8 раза менший за Чернівецьку область.

Наразі це найбільший у світі айсберг, він перевищив за розмірами попереднього лідера ㅡ айсберг A-23A ㅡ розміром у приблизно 3 880 квадратних кілометрів, який також перебуває в морі Ведделла.

Айсберг помітила Британська антарктична служба, а пізніше його існування підтвердив Національний льодовий центр США за допомогою зображень із супутника місії Copernicus Sentinel-1.

Раніше повідомлялося про те, що один з найбільших айсбергів у світі А68а розколовся біля острова Південна Джорджія в Атлантиді.