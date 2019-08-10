Від удару блискавки у Німеччині постраждали 15 футболістів



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Один гравець ненадовго втратив свідомість

У п'ятницю ввечері біля спортивного майданчика недалеко від земель Баден-Вюртемберг, від удару блискавки 15 футболістів отримали травми, передає УНН з посиланням на n-tv.de.

Блискавка вдарила близько 20:30 в безпосередній близькості від спортивних майданчиків, коли там тренувалися футболісти.

Травмованим спортсменам від 19 до 48 років. Один гравець ненадовго втратив свідомість. На місце події невдовзі прибули рятувальники. В якості запобіжного заходу поранених доставили в довколишні лікарні.

«Згідно з поточним станом справ, на щастя, це не повинно було привести до серйозних травм», - пояснили в поліції.