Відкрите Путіним колесо огляду перестало працювати вже на наступний день

Коли буде відновлена робота атракціону наразі невідомо

Нове колесо огляду «Сонце Москви» на ВДНГ, урочисто відкрите за участю президента Росії Володимира Путіна в суботу, в неділю вже не працює. Про це повідомляється на сторінці атракціону на сайті ВДНГ, повідомляє «Укрінформ».

Станом на 13.30 неділі там написано: «Завтра з 12.00». При цьому точний день відновлення роботи щоденного атракціону не вказано.

«Покататися на колесі огляду «Сонце Москви» одними з перших прийшло багато бажаючих. Дорогі гості ВДНГ, будь ласка, зважайте на це при плануванні свого візиту на колесо огляду. Якщо у вас не вийде покататися сьогодні - приходьте в будь-який зручний для вас день. Ми завжди чекаємо на вас! Хороша погода протягом усього тижня гарантує вам приємний відпочинок», - пише адміністрація ВДНГ.

У свою чергу, канал «Осторожно, Москва», ще в суботу о 18:00, повідомив про скарги відвідувачів на збої в роботі колеса огляду. На підтвердження було розміщено два відео очевидців. Відвідувачі кажуть, що колесо огляду кілька разів зупинялося, тримаючи людей на висоті 140 метрів.

У суботу о 20.18 російське держінформагентство повідомило, що потік відвідувачів «Сонця Москви» перерозподіляють на інші дні. Ймовірно, перерозподіл потоку відвідувачів є евфемізмом слів атракціон закритий.

При цьому про збої атракціону в роботі прямо не повідомляють, про причини прийнятого рішення пишуть так: «Близько 18 години стало зрозуміло, що за такої кількості бажаючих можуть виникнути позаштатні ситуації, може порушитися логістика роботи щодо комфортного та безпечного прийому наших гостей. Дирекція ухвалила рішення щодо необхідності перерозподілу відвідувачів на інші дні».

Нагадаємо, вчора Путін святкував масове знищення російських військових феєрверком: у Москві відкрили нове колесо огляду.