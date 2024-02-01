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Відлучений від РПЦ архімандрит назвав кліриків УПЦ МП, які ініціюють репресії священників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відлучений від РПЦ архімандрит назвав кліриків УПЦ МП, які ініціюють репресії священників
Архімандрит Кирило (Говорун)
фото: glavcom.ua

«Масове та неканонічне покарання кліриків – це спільна риса РПЦ та УПЦ МП, що свідчить про їх спорідненість»

Російська православна церква (РПЦ) позбавила сану архімандрита Кирила Говоруна, відомого в Україні богослова, викладача багатьох західних університетів. Рішення про це ухвалив патріарх Кирило. Причина – співслужіння з екзархом Команським Михаїлом влітку минулого року у Києві, а також публічне засудження мілітаризму російської церкви. В інтерв’ю «Главкому» Кирило Говорун розповів, які клірики УПЦ МП ініціюють репресії священників.

«Хочу нагадати, що у жовтні 2018 року Вселенський патріархат відновив Київську митрополію, як вона існувала до 1686 року. Тоді Вселенський патріархат запросив кліриків УПЦ – вже як кліриків Константинополя – взяти участь в Об’єднавчому соборі у грудні 2018 р. От з цього часу почалися переходи до відновленої Київської митрополії Вселенського патріархату, і тоді ж почалися жорсткі покарання за ці переходи з боку керівництва УПЦ МП», – зазначив архімандрит.

Водночас, за його словами, з точки зору Вселенського патріархату, ці покарання не мали сили. Деякі клірики, які переходили, яких забороняли в УПЦ МП, і які не були впевнені, що ці заборони недійсні, зверталися стосовно цього до Вселенського патріархату, хоча звернення й були необов’язкові. «Але якщо вже звернення надходили, то патріарх надсилав у відповідь листа, у якому, по суті, говорилося: «Ви правильно зробили. Для вас нічого не змінюється. Ми підтверджуємо те, що вже і так є: ви – клірики Вселенського патріархату». Іншими словами, для переходу до Вселенського патріархату тоді вже не потрібні були традиційні процедури», – розповів богослов.

Він зазначив, що ці правила переходів, які змінилися, нині створюють нові можливості, у тому числі для українського православ’я. А УПЦ МП не має канонічних підстав для покарання таких кліриків.

«Тим не менш, УПЦ МП зловживає цими покараннями, як ними зловживає й Москва. По суті, вони перетворили заборони на інструмент залякування священників, їхніх родин та парафіян. Були випадки, коли сім’ю священника, якщо він переходив до УПЦ/ПЦУ, проклинали. Канонічна норма перетворилася на щось магічне, своєрідне вуду, яке не має нічого спільного із християнством», – підкреслив Говорун.

При цьому архімандрит запевним, що сам він ні з ким із Московського патріархату впродовж останнього часу не спілкувався. На його думку, співслужіння з екзархом Команським Михаїлом – лише привід відлучити його від сану.

«Причини ж зовсім інші. Головна причина – це моя публічна позиція щодо «русского мира», особисто патріарха Кирила, та їх критика. Я бачу це навіть за тими меседжами, що розганяються у російських ЗМІ. Вони пишуть, що я є автором богослов’я Майдану, що є правдою. Але у Росії вважають, що це єретичне богослов’я, спотворення їхнього православ’я і радіють, що мене покарано», – сказав священник.

Водночас він зізнався: здивований тим, що РПЦ так пізно відреагувала на його позицію.

«Реальних причин я не знаю. Є лише теорії. По-перше, на патріарха Кирила чинився тиск, аби мене покарати. Причому вже давно, і тиск у тому числі з України. Після того, як я співслужив з кліром ПЦУ на початку 2019 року, відбулися засідання так званої міжсоборної присутності – колегіального органу, який був створений патріархом Кирилом у Москві, куди також приїжджають представники УПЦ МП. Мені відомо, що донецький митрополит Іларіон, який залишається в УПЦ МП, хоча він на окупованих територіях, та ігуменя Свято-Михайлівського монастиря в Одесі Серафіма Шевчик відкрито тиснули на патріарха, щоби він мене покарав.

Вони публічно ставили перед патріархом питання щодо мене і тим самим ставили його у незручне положення, коли він мав виправдовуватися. Наскільки я знаю, він це робив тому, що був впевнений, що в УПЦ/ПЦУ я сильно зашкодив би інтересам РПЦ. Зараз він прийняв рішення таке, яке прийняв», – припустив Говорун.

На його думку, патріарх Кирило отримав вказівку з Кремля, що досить зволікати. «Ми бачимо, що ціла низка рішень прийнята була і щодо отця Олексія Умінського (Олексій Умінський – протоієрей РПЦ, служіння якого заборонив патріарх Кирило. Також щодо нього триває церковно-судовий процес), і щодо інших кліриків, які хоча б якось сумнівалися у доцільності політики Кремля й патріарха Кирила. Я думаю, що це політичне замовлення. І ознака того, що патріарх Кирил дуже швидко втрачає свободу у рамках своєї співпраці з Кремлем», – наголосив архімандрит.

Нагадаємо, що глава Російської православної церкви ухвалив рішення про усунення від священного сану архімандрита Кирила (Говоруна), який виступив проти війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба РПЦ. Це сталося на тлі того, як у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Говорун став співавтором декларації богословів, у якій концепцію «русского мира» було визначено як лженауку.

Раніше архімандрит Кирило (Говорун) викрив брехню РФ про українську церкву, яка пропагується Московським патріархатом за гроші Вадима Новинського.

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Теги: РПЦ Кирило Говорун релігія

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