Військового кінолога загризли його ж вівчарки
В австрійській армії нараховується 170 службових собак
В Австрії службові собаки загризли кінолога, який їх годував.
31-річний сержант працював з собаками з 2017 року, він відповідав за догляд за тваринами в частині неподалік від столиці. Прийшовши на службу, він зауважив, як дві бельгійські вівчарки вирвалися з кліток і бігають по території. У якийсь момент тварини накинулися на нього і загризли на смерть, повідомляє Daily Mail.
У Міноборони Австрії уточнили, що одна з собак була повністю видресирувана для несення служби, друга тільки мала пройти навчання.
Президент Австрії Олександр ван дер Беллен висловив співчуття родині загиблого.
В австрійській армії нараховується 170 службових собак.
Нагадаємо, португальські вчені довели, що лаяти собак шкідливо для здоров’я.