Військового кінолога загризли його ж вівчарки



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Фото: Phoenix Police Department для AP

В австрійській армії нараховується 170 службових собак

В Австрії службові собаки загризли кінолога, який їх годував.

31-річний сержант працював з собаками з 2017 року, він відповідав за догляд за тваринами в частині неподалік від столиці. Прийшовши на службу, він зауважив, як дві бельгійські вівчарки вирвалися з кліток і бігають по території. У якийсь момент тварини накинулися на нього і загризли на смерть, повідомляє Daily Mail.

У Міноборони Австрії уточнили, що одна з собак була повністю видресирувана для несення служби, друга тільки мала пройти навчання.

Президент Австрії Олександр ван дер Беллен висловив співчуття родині загиблого.

В австрійській армії нараховується 170 службових собак.

Порода бельгійських вівчарок недавно стала особливо популярна. Представник однієї з різновидів породи – малінуа – брав участь в операції з ліквідації лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. Після цього зростання цін на малінуа набуло вибухового характеру.

Нагадаємо, португальські вчені довели, що лаяти собак шкідливо для здоров’я.