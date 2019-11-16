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    У світі

    Військового кінолога загризли його ж вівчарки

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    Військового кінолога загризли його ж вівчарки
    Фото: Phoenix Police Department для AP

    В австрійській армії нараховується 170 службових собак

    В Австрії службові собаки загризли кінолога, який їх годував.

    31-річний сержант працював з собаками з 2017 року, він відповідав за догляд за тваринами в частині неподалік від столиці. Прийшовши на службу, він зауважив, як дві бельгійські вівчарки вирвалися з кліток і бігають по території. У якийсь момент тварини накинулися на нього і загризли на смерть, повідомляє Daily Mail.

    У Міноборони Австрії уточнили, що одна з собак була повністю видресирувана для несення служби, друга тільки мала пройти навчання.

    Президент Австрії Олександр ван дер Беллен висловив співчуття родині загиблого.

    В австрійській армії нараховується 170 службових собак.

    Порода бельгійських вівчарок недавно стала особливо популярна. Представник однієї з різновидів породи – малінуа – брав участь в операції з ліквідації лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. Після цього зростання цін на малінуа набуло вибухового характеру.

    Нагадаємо, португальські вчені довели, що лаяти собак шкідливо для здоров’я.

    Австрія смерть тварини навчання
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