Вірмени закидали яйцями посольство Білорусі в Єревані

Активісти прийшли до посольства Білорусі з гаслом «Геть з Вірменії» та закидали будівлю яйцями, помідорами і картоплею

Жителі Єревану відреагували на заяву Лукашенка про «непотрібність Вірменії»

Представники партії «За Республіку» закидали помідорами і яйцями посольство Білорусі у Єревані. Причиною цьому стала нещодавня заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про вірменів. Про це повідомляє вірменська «Радіо Свобода».

Зокрема, Лукашенко заявив, що вірмени «не потрібні нікому крім нас» у контексті, що Вірменія здійснила розворот на Захід, проте європейські держави насправді не зацікавлені будувати партнерство із Вірменією.

Активісти прийшли з гаслом «Геть з Вірменії» та закидали будівлю яйцями, помідорами і картоплею.

Лідер партії Арман Бабаянян закликав оголосити усіх співробітників білоруського посольства персонами нон грата і дати їм 72 години на те, щоб виїхати з Вірменії. На акції протестувальники також заявили, що Лукашенко зробив такі образливі заяви за вказівкою Кремля.

Натомість Мінськ викликав на розмову тимчасового повіреного у справах Вірменії в Білорусі, йому висловили обурення у зв’язку з тим, що правоохоронці не захистили будівлю дипломатичної місії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та заявив, що Москва нібито готова брати участь у врегулюванні питання щодо Нагірного Карабаху між Баку та Єреваном. Заява прозвучала цинічно на тлі суттєвого погіршення відносин Росії та Вірменії. Москва фактично залишила Єреван напризволяще в протистоянні з Баку.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про заморожування участі його країни в діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), «в якому домінує Москва», а також про те, що офіційні особи Росії закликали до повалення влади у Вірменії. Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Вірменія також заявила, що не братиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку. У Росії та Білорусі ці заяви вірменського лідера назвали «зрадницькими» й «емоційними».

Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану у карабаському конфлікті.

Загалом слова Пашиняна демонструють дедалі більше віддалення Єревана від Москви, причинами якого є відсутність допомоги Вірменії з боку Росії в умовах постійного тиску Азербайджану.