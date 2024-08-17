Білорусь нарощує торгівлю з окупованими територіями України

Білорусь уклала угоди щодо розширення торговельної співпраці з окупаційною адміністрацією в Запорізькій області

З окупованих територій до Білорусі імпортуються товари легкої промисловості

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка інтенсифікує торгівельні зв'язки країни з підконтрольними російським загарбникам підприємствами на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Йдеться про нарощення Білоруссю поставок на тимчасово окуповані українські території сільгосптехніки та іншої продукції. Водночас з окупації до Білорусі імпортуються товари легкої промисловості.

Зазначається, що нещодавно делегація Білорусі уклала низку угод з окупаційною адміністрацією в Запорізькій області щодо розширення торговельної співпраці.

«Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями. Зауважимо, що такі ворожі дії не лишаться без оцінки й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю», – пише Центр нацспротиву.

Нагадаємо, російські окупанти планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів для збільшення вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій.