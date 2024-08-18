Білорусь здає Росії заводи для модернізації іранських БпЛА

На одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір

Росія використовує заводи в Білорусі для модернізації іранських безпілотників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що саме в Білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір, щоб вони були малопомітні вночі.

Як зазначають у ЦНС, йдеться про імпортовані з Ірану дрони Shahed-136. Їх фарбування відбувається в Білорусі, аби не перевантажувати виробництво Єлабузі, де росіяни збирають шахеди за іранською технологією.

«Таким чином режим Лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну кремля й намагається затягнути свою країну у війну», – зазначають у центрі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав передати частину військової техніки, що на балансі його країни для підтримки збройних сил Російської Федерації.

Як повідомлялося, Білорусь відправляє своїх ракетників і артилеристів у Росію для «відпрацювання питань бойового застосування».