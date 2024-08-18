Білорусь здає Росії заводи для модернізації іранських БпЛА
На одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір
Росія використовує заводи в Білорусі для модернізації іранських безпілотників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що саме в Білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір, щоб вони були малопомітні вночі.
Як зазначають у ЦНС, йдеться про імпортовані з Ірану дрони Shahed-136. Їх фарбування відбувається в Білорусі, аби не перевантажувати виробництво Єлабузі, де росіяни збирають шахеди за іранською технологією.
«Таким чином режим Лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну кремля й намагається затягнути свою країну у війну», – зазначають у центрі.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав передати частину військової техніки, що на балансі його країни для підтримки збройних сил Російської Федерації.
Як повідомлялося, Білорусь відправляє своїх ракетників і артилеристів у Росію для «відпрацювання питань бойового застосування».
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