ПАРЄ визнала Росію винною у збитті MH17 над Донбасом

Резолюцію ухвалили одноголосно під час пленарного засідання у Страсбурзі

Асамблея закликала Росію розпочати «сумлінно співпрацювати» зі слідством

Депутати парламентської асамблеї Ради Європи вважають, що 17 липня 2014 року літак МН17 було збито ракетою «Бук», що була надана проросійським збройним формуванням російськими військовими. Резолюцію під назвою «Забезпечення відповідальності за загибель літака рейсу МН17» одноголосно ухвалили 23 червня під час пленарного засідання у Страсбурзі.

«ПАРЄ вражена нездатністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою у справі МН17. Замість того, щоб надавати слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, зокрема суперечливі версії подій, метою яких було навмисне заплутати слідство. Російська влада навіть дійшла до того, що надала зманіпульовані радіолокаційні та супутникові дані для того, щоб приховати правду. Версії РФ про те, що нібито український винищувач СУ-25 або МіГ-29 збив літак рейсу MH17, були повністю спростовані, як і версія, що літак нібито збила ракету українського «Бука», випущена з підконтрольної уряду України території», – йдеться в резолюції.

У документі наводяться приклади фейків, які російська сторона намагалася нав'язати слідству. Асамблея закликала Росію розпочати «сумлінно співпрацювати» зі слідством, а також офіційно вибачитися перед родичами та друзями жертв катастрофи за біль та страждання, спричинені поширеною дезінформацією.

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Також прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».