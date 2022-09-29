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Витік газу з «Північних потоків» вже завдав кліматичних збитків

Альона Боженко
glavcom.ua
Витік газу з «Північних потоків» вже завдав кліматичних збитків
Через аварію на газопроводах очікується викид в атмосферу близько 300 тисяч тонн метану
фото із відкритих джерел

Екологи закликають негайно відкачати решту газу з усіх ліній у Балтійському морі

Німецькі екологи заявили, що витік газу з «Північних потоків» вже завдав клімату незмірних збитків. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що Німецьке федеральне агентство з навколишнього середовища висловило занепокоєння витоками метану з пошкоджених газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі.

За підрахунками відомства, витоки призведуть до викиду в атмосферу 300 тисяч тонн метану, що відповідає приблизно одному відсотку загального річного обсягу викидів Німеччини в еквіваленті CO₂.

Разом з тим природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe закликала операторів газопроводів негайно відкачати решту газу з усіх ліній у Балтійському морі.

«Виток – це подія неймовірних масштабів», – заявив керуючий директор організації Саша Мюллер-Креннер, додавши, що клімату «вже завдано незмірної шкоди».

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.

Читайте також: Безпрецедентне явище. Що відомо про витік газу з «Північного потоку»
Теги: Німеччина Північний потік-2 Північний потік

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