Як було здійснено диверсію на «Північних потоках»: ЗМІ оприлюднили версії

Експерти підозрюють, що до підриву газопроводів може бути причетна Росія

На думку експертів, підірвати газопроводи на дні Балтійського моря могли диверсанти російського Головного розвідувального управління (ГРУ) або підводні дрони, пише Bild.

За однією з версій, вибухівку на газові комунікації у Балтійському морі могли закласти водолази-диверсанти. Таке припущення висловив дослідник із Королівського коледжу оборони Данії Андерс Пак Нільсен, який вважає, що «для цього потрібно лише судно та кілька водолазів, навчених глибинному мінуванню».

За другою версією, вибухові пристрої могли встановити підводні дрони. Кеннет Оленшлегер Буль із відділення стратегії та військових наук Норвезької академії оборони стверджує, що такі апарати після попередньої розвідки можуть замінувати комунікації та відійти, практично не залишивши слідів.

«Міжнародне співтовариство підозрює, що за диверсією стоїть Росія, але це не доведено», – пише видання.

Зазначимо, поліція Швеції раніше повідомила, що вважає причиною аварії на газопроводах «прямий саботаж».

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.