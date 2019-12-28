В УПЦ МП прокоментували факт освячення зброї Чорноморського флоту їхнім митрополитом



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Митрополитом Сімферопольський і Кримський Московської церкви в Україні Лазар у липні 2016 року у Севастополі освятив Чорноморський флот РФ

Керуючий справами УПЦ МП запевняє: з митрополитом Лазарем провели бесіду

«Церква не має займатися тим, що може призвести до конфронтації у суспільстві. Церква не може бути стороною конфлікту». Так прокоментував в інтерв’ю «Главкому» керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній факт освячення зброї Чорноморського флоту РФ митрополитом Сімферопольським і Кримським УПЦ МП Лазарем.

Антоній запевняє, що керівник УПЦ ПМ митрополит Онуфрій спілкувався з митрополитом Лазарем відносно освячення зброї РФ. «Кожне питання, яке нас турбує, яке може створити проблему, ми розглядаємо. Якщо би цього не було, якщо б церква перестала бути церквою, народ відчув би – церква займається політикою. Через це у нас не було б стільки парафіян, скільки є зараз. Статистика говорить про те, що за цей час (за час збройного конфлікту) у храмах нашої церкви збільшилася кількість парафіян», - стверджує керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній.

Як повідомлялося, 31 липня 2016 року член Священного синоду УПЦ МП, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар (Швець Ростислав Пилипович) у День російського військового-морського флоту у Севастополі освятив Чорноморський флот РФ. Цього ж року 16 вересня митрополит Лазар відправив молебень «про початок доброї справи» в Олександро-Невському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Сімферополі. Цей захід відбувся напередодні виборів до Держдуми РФ, які окупанти провели і на українському півострові. Примітно, що серед учасників молебню були присутні так звані керівники окупованого Росією Криму – Сергій Аксьонов, Володимир Константинов та інші.

Як повідомлялося раніше, після окупації Криму Росією митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар відвідав Київ, де отримав «добро» від синоду УПЦ на перереєстрацію храмів, що належать цій церкві у Криму, за російським законодавством.

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