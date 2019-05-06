Війська Асада продовжують обстріл сирійського Ідлібу, загинули вісім мирних жителів



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Удари завдаються як із землі, так і з повітря Фото: «Анадолу»

Загалом за останні три дні в результаті обстрілів загинули 35 сирійців

Жертвами обстрілів зони деескалації на північному заході Сирії за минулу добу стали вісім мирних жителів, у тому числі три дитини.

Про це повідомляє «Анадолу».

Зазначається, що удари завдаються по провінції Ідліб як із землі, так і з повітря. За даними агентства, в авіаударах задіяна російська авіація.

Загалом за останні три дні в результаті обстрілів загинули 35 сирійців.

Правозахисники раніше повідомили, що в квітні в зоні деескалації силами режиму Асада були вбиті 127 мирних жителів, а в результаті авіаударів Росії загинули 13 мирних жителів.

Лише впродовж суботи, 4 травня, спостерігачі розташованого у Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини нарахували щонайменше 110 ударів з повітря у провінціях Ідліб та Хама.

Нагадаємо, Держдеп США вимагає від Росії припинити авіаудари по Сирії.