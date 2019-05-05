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    У світі

    Війська Асада та РФ завдали авіаударів по двох провінціях Сирії, серед постраждалих є діти

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    За інформацією спостерігачів,&nbsp;бочкові бомби під час авіанальотів скидали з гелікоптерів - Війська Асада та РФ завдали авіаударів по двох провінціях Сирії, серед постраждалих є діти
    За інформацією спостерігачів, бочкові бомби під час авіанальотів скидали з гелікоптерів
    Архівне фото

    У Дамаску наголошують, що бомбардування спрямовані проти військових об'єктів ісламістів

    Війська сирійського президента Башара Асада та його російські союзники не припиняють масивні бомбардування в двох північносирійських провінціях - Ідліб та Хама. Лише впродовж суботи, 4 травня, спостерігачі розташованого у Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини нарахували щонайменше 110 ударів з повітря у цих двох провінціях.

    Про це повідомляє DW.

    Жертвами бомбардувань стали шестеро цивільних, у тому числі й двоє дітей, йдеться у повідомленні організації. А загалом з моменту ескалації збройного протистояння між урядовими сирійськими військами та опозицією кількість загиблих під час авіанальотів досягла 69 осіб, кажуть у центрі.

    Повідомляється також про застосування військами Асада та росіянами близько 50 бочкових бомб. Під час авіанальотів їх скидали з гелікоптерів, зазначають активісти.

    Кількаденні бомбардування пошкодили й цивільні об'єкти, в тому числі лікарні та школи. За даними представників ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від атак постраждали три лікарні в провінціях Хама й Ідліб. Ці медичні заклади, що обслуговують в середньому до 11 тисяч пацієнтів щомісяця, змушені припинити роботу через завдані руйнування, передає агенція новин dpa.

    Тим часом цього ж дня сирійський уряд направив убік провінцій Хама та Ідліб сухопутні з'єднання. За даними кореспондента AP, до цих провінцій вирушили колони з танками, бронетехнікою та сотнями військовослужбовців.

    Натомість у Дамаску наголошують, що бомбардування спрямовані проти військових об'єктів ісламістів. За даними сирійського державного інформагентства SANA, удари з повітря урядових військ завдавалися насамперед по розташованих в провінції Ідліб об'єктах ісламістського угруповання «Тахрір аш-Шам», близького до терористичної організації «Аль-Каїда».

    Нагадаємо, Держдеп США вимагає від Росії припинити авіаудари по Сирії.

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