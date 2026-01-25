Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти

За попередніми даними, під удар могла потрапити Білгородська ТЕЦ

Російські блогери стверджують, що по місту було випущено близько 40 ракет

Російське місто Білгород потрапило під обстріл. У місті лунали вибухи, зафіксовано перебої з електропостачанням. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські ЗМІ, пише «Главком».

За попередніми даними, під удар могла потрапити Білгородська ТЕЦ, а також інші об’єкти енергетичної інфраструктури. Місцева влада підтверджує пошкодження енергооб’єктів.

Російські блогери стверджують, що по місту було випущено близько 40 ракет. За їхніми словами, більшість із них було збито. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Оперативний штаб повідомляє, що це був наймасованіший обстріл Білгорода за весь час. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та підтвердив перебої з електропостачанням у місті.

Як повідомлялось, жителів Білгородської області за відсутності тепла і світла будуть перевозити в інші райони або регіони.