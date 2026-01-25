Головна Світ Соціум
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб'єкти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти
За попередніми даними, під удар могла потрапити Білгородська ТЕЦ
скриншот з відео

Російські блогери стверджують, що по місту було випущено близько 40 ракет

Російське місто Білгород потрапило під обстріл. У місті лунали вибухи, зафіксовано перебої з електропостачанням. Про це повідомляють місцеві пабліки та російські ЗМІ, пише «Главком».

За попередніми даними, під удар могла потрапити Білгородська ТЕЦ, а також інші об’єкти енергетичної інфраструктури. Місцева влада підтверджує пошкодження енергооб’єктів.

Російські блогери стверджують, що по місту було випущено близько 40 ракет. За їхніми словами, більшість із них було збито. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Оперативний штаб повідомляє, що це був наймасованіший обстріл Білгорода за весь час. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та підтвердив перебої з електропостачанням у місті.

Як повідомлялось, жителів Білгородської області за відсутності тепла і світла будуть перевозити в інші райони або регіони. 

Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні
Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні
У Мурманській області військовий зґвалтував свою падчерку, доки дружина була в пологовому
США застосували у Венесуелі невідому зброю: Трамп розповів, що це було

