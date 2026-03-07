Головна Світ Соціум
Вступ Ісландії до ЄС: названо дату референдуму

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ісландія вирішить питання вступу до ЄС
Громадяни голосуватимуть, чи відновлювати переговори з Євросоюзом

В Ісландії 29 серпня проведуть референдум, під час якого громадяни вирішать, чи відновлювати переговори про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Про проведення голосування оголосила міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. За її словами, країна активізує курс на тіснішу співпрацю з Європою на тлі змін у геополітичній ситуації.

«В інтересах Ісландії пришвидшити голосування», – заявила вона.

Якщо громадяни підтримають відновлення переговорів, уряд розпочне новий переговорний процес із Євросоюзом. Після завершення перемовин ісландці мають провести ще один референдум – вже безпосередньо щодо вступу до ЄС.

Серед аргументів на користь вступу – економічні переваги, зокрема участь у торговельних угодах ЄС та можливість запровадження євро. Водночас у країні точаться дискусії щодо контролю над рибальськими водами, яка є однією з ключових галузей ісландської економіки.

За даними опитування Gallup, близько 57% ісландців підтримують відновлення переговорів про вступ до ЄС, тоді як приблизно 30% виступають проти.

Ісландія подала заявку на вступ до Європейського Союзу у 2009 році після фінансової кризи, однак у 2015 році переговори були припинені з ініціативи Рейк’явіка. Тодішня влада пояснила рішення економічними ризиками та проблемами єврозони. 

