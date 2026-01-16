Головна Країна Політика
Окупанти розміщують артилерію у житлових районах – ГУР

glavcom.ua
Мешканка Білгородської області розповіла про розташування російської техніки
фото: АР

Мешканка Білгородської області розповіла про дії окупантів в житлових районах

Російські війська продовжують розміщувати свою воєнну техніку біля житлових будинків. Йдеться про артилерію, яку в житлових кварталах спостерігають місцеві мешканці Білгородської області. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), передає «Главком».

Про розміщення російської артилерії стало відомо з перехоплення української розвідки. Зокрема, цим поділилася мешканка Білгородської області. За її словами, поруч із житловими районами росіяни встановили реактивні системи залпового вогню «Гради», з яких здійснювали обстріл села Писарівки Сумської області. «Наши бахали туда – на писаревку. Около 10 часов. Градами. Я в окно это, выглянула, такие ото полосы, красные эти самые», – розповіла місцева жителька.

За даними ГУР, росіяни пояснюють таке розташування техніки тим, що вони не хочуть «заїжджати в бруд» на бойових машинах. У ГУР пояснили, що така поведінка росіян створює загрозу цивільному населенню. «Водночас Сили оборони України роблять усе можливе для мінімізації жертв серед мирних мешканців — навіть на території держави-агресора», – додали в ГУР.

Нагадаємо, як ГУР повідомляло, що понад половина підприємств російського концерну з виробництва бронетехніки «Уралвагонзавод» досі не перебуває під санкціями західних партнерів і продовжує працювати без обмежень. 

Раніше «Главком» писав про те, як Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що в місті Корєновськ Краснодарського краю РФ пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу ЗС РФ. У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Російські військовослужбовці зазнали втрат.

