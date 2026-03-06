Дрони СБУ уразили військові об’єкти РФ в Криму

Під час нічної операції пошкоджено два комплекси «Панцир-С2», дрони, паливозаправники та іншу військову техніку

Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України у ніч на п’ятницю завдали ударів по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили Євпаторійський авіаційний ремонтний завод та позиції російської військової техніки поблизу аеродрому Джанкой. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Безпілотники уразили виробничі цехи АТ «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод». Також удари були завдані по місцях дислокації військової техніки та особового складу російських військ у населеному пункті Пушкіне, розташованому поблизу аеродрому «Джанкой».

За попередніми даними, під час операції було уражено кілька одиниць військової техніки. Зокрема, два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С2», безпілотник «Мохаджер-6», який перебував на льотному полі, а також зенітну установку ЗУ-23, встановлену на вантажному автомобілі.

Крім того, зафіксовано ураження двох паливозаправників і наземної станції управління безпілотниками «Форпост». «Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці – особливо на території українського Криму», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Як повідомляється, операція була спрямована на послаблення можливостей російських військ у Криму прикривати свої бази та використовувати їх для атак по українських містах.

Раніше, під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня Служба безпеки України разом із Силами оборони уразила російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр».