Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони СБУ уразили військові об’єкти РФ в Криму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Дрони СБУ уразили військові об’єкти РФ в Криму
Дрони СБУ уразили військову техніку РФ біля аеродрому Джанкой
фото з відкритих джерел

Під час нічної операції пошкоджено два комплекси «Панцир-С2», дрони, паливозаправники та іншу військову техніку

Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України у ніч на п’ятницю завдали ударів по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили Євпаторійський авіаційний ремонтний завод та позиції російської військової техніки поблизу аеродрому Джанкой. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Безпілотники уразили виробничі цехи АТ «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод». Також удари були завдані по місцях дислокації військової техніки та особового складу російських військ у населеному пункті Пушкіне, розташованому поблизу аеродрому «Джанкой».

За попередніми даними, під час операції було уражено кілька одиниць військової техніки. Зокрема, два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С2», безпілотник «Мохаджер-6», який перебував на льотному полі, а також зенітну установку ЗУ-23, встановлену на вантажному автомобілі.

Крім того, зафіксовано ураження двох паливозаправників і наземної станції управління безпілотниками «Форпост». «Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці – особливо на території українського Криму», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Як повідомляється, операція була спрямована на послаблення можливостей російських військ у Криму прикривати свої бази та використовувати їх для атак по українських містах.

Раніше, під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня Служба безпеки України разом із Силами оборони уразила російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

Читайте також:

Теги: Крим росія СБУ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Еммануель Макрон та його радник Еммануель Бонн
Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна
7 лютого, 12:43
ЄС планує створити спільний Офіс оборонних інновацій у Києві, щоб переймати бойовий досвід
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08
Глава держави доручив Олександру Покладу зайнятися питанням очищення СБУ
Президент анонсував жорсткі чистки в СБУ
16 лютого, 21:35
Шпигун збирав дані про роботу естонських правоохоронців, спецслужб та об'єкти оборонної інфраструктури
В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
19 лютого, 20:52
У Сумах від російської атаки постраждали діти
У Сумах від російської атаки постраждали діти
21 лютого, 09:56
Через майже чотири роки Віктор Дмитренко вдруге повернувся додому з полону РФ
Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон
7 лютого, 17:59
Арсен Джумаділов переконаний, що виробники оптоволокна без замовлень не сидять
Агенція оборонних закупівель заявляє про збільшення попиту дронів на волокні
12 лютого, 12:09
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
11 лютого, 10:54
Окупанти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств
Спецслужби РФ активізували вербування українців: які схеми використовують
16 лютого, 12:25

Соціум

Інкасаторів Ощадбанку незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини: нові деталі
Інкасаторів Ощадбанку незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини: нові деталі
Дрони СБУ уразили військові об’єкти РФ в Криму
Дрони СБУ уразили військові об’єкти РФ в Криму
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа

Новини

Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua