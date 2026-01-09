У Білгородській області після нічної атаки зникло тепло та світло

В'ячеслав Гладков: Ситуація вкрай непроста

У Білгородській області після нічної атаки 556 тис. росіян залишилися без електроенергії та тепла. Про це заявив глава регіону В'ячеслав Гладков, передає «Главком».

«За результатами нічного обстрілу противника по інженерній інфраструктурі на сьогодні у нас без електроенергії 556 тисяч людей у шести муніципальних утвореннях. Без тепла – майже така ж кількість, в першу чергу це 1920 багатоквартирних будинків. Майже 200 тисяч людей без води і водовідведення», – йдеться у повідомленні.

За словами глави регіону, тривають підключення резервних потужностей і відновлювальні роботи. Він додав, що ситуація вкрай непроста.

Нагадаємо, що у ніч на 9 січня російські міста Орел та Білгород атакували ракети. Після ракетної небезпеки у Білгороді та декількох районах області стався блекаут, виникли проблеми з водою та звʼязком.

Також росіяни писали про проблеми зі світлом у Курську та деяких містах області.