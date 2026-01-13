Позичив рецепт у Кличка. Губернатор Білгородщини закликав мешканців тікати з області, яка замерзає

Гладков закликав місцевих виїжджати з Білгородської області

Жителів Білгородської області за відсутності тепла і світла будуть перевозити в інші райони або регіони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву губернатора В'ячеслава Гладкова.

«Вчора пізно ввечері провели нараду разом з главами муніципальних утворень, фактично всім урядом Білгородської області. Розглядали і продовжували аналізувати складну ситуацію, пов'язану з частковою втратою тепла та електроенергії, можливість погіршення ситуації. Ми розуміємо, що повністю за рахунок резервної генерації відновити постачання електроенергії в житлові будинки, в багатоквартирні будинки в першу чергу і на промислові підприємства неможливо», – йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, при втраті тепла та електроенергії влада буде перевозити місцевих в ті муніципалітети, які здатні прийняти таку кількість людей, або переміщати їх в інші регіони.

«У жодному разі не кажу про те, що зараз потрібно кинути всі свої речі і займатися тим, щоб переїжджати в інший регіон. Категорично ні. Потрібно просто розуміти в разі виникнення складної, надзвичайної ситуації, коли може не бути тепла і електроенергії, послідовність своїх дій. Якщо є можливість, переїжджаємо, перевозимо дітей до родичів – туди, де є тепло і електроенергія», – додав Гладков.

Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури.

До слова, у Росії мешканці Білгородської області живуть без світла через нічну атаку безпілотника у ніч на 9 січня. З ладу виведено понад 60% веж зв’язку.

Зауважимо, що у ніч на 9 січня російські міста Орел та Білгород атакували ракети. Повідомляється про проблеми зі світлом. Після ракетної небезпеки у Білгороді та декількох районах області стався блекаут, виникли проблеми з водою та звʼязком. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав, що є серйозні ушкодження на об'єкті інфраструктури.

Згодом повідомлялося, що у Білгородській області після нічної атаки 556 тис. росіян залишилися без електроенергії та тепла.