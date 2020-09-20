«Помацати яєчка». Литвин пропонує застосовувати до українських політиків стародавній ритуал



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Ексспікер оригінально нагадав про себе

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що українським політикам бракує елементарної відповідальності перед тими, кому вони мають служити. Саме тому в останні часи влада ухвалює багато «дуркуватих» рішень. Аби припинити це, Литвин запропонував звернутись до історії і скористатись методами, якими перевіряли Папу Римського перед інтронізацією.

«Серед них так зване «обмацування»: новий папа сідає на стілець з отвором у центрі, куди звисають його геніталії. Після цього наймолодший кардинал обмацує їх та проголошує: «У нього два яєчка, і вони добре тримаються». Почувши це, кардинали вигукують: «Слава Господу!», – написав Литвин.

За словами давнього історика Опавського, ритуал цей сходить до 859 року. Папа Іоанн VIII, який очолив церкву двома роками раніше, славився неземною красою. Проте ніколи не користався нею для зваблення дівчат, оскільки тримав обітницю цнотливості та був прекрасним священнослужителем.

«Під час одного із святкувань вознесіння Ісуса Христа Папа вирішив приєднатись до віруючих, осідлав свого мула, і процесія рушила через Рим.

Натовп прагнув зблизька споглядати Папу, отримати благословення, доторкнутися до святості. Деякі жінки втрачали свідомість від його краси.

Але раптом трапилось неочікуване – Папа впав на землю та почав кричати, тримаючись за живіт. Кинувшись на поміч, люди побачили, що Папа народжує дитину.

Отямившись, натовп почав усвідомлювати, що насправді Папа – це жінка і вже мати. Віруючі й кардинали забили до смерті Папу-жінку та її дитину.

З’ясувалось, що вона була англійкою, народилась у Німеччині, навчалась в Афінах, а в Римі приєдналась до Церкви як чоловік. Була висунута на посаду Папи Римського після смерті Лева IV у 857 році, очолювала Церкву два роки, п’ять місяців та чотири дні.

Щоб щось подібне не повторилось, Папа Пій V зробив обов’язковим ритуал огляду нового папи», – переповів історію ритуалу політик.