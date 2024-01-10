Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків

Багато країн тиснуть на компанію через звикання молоді та шкоду для її психічного здоров’я

Дітям стане складніше натрапити на шкідливий контент у соцмережах

Компанія Meta заявила, що приховуватиме більше вмісту від підлітків в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори по всьому світу натиснули на гіганта соціальних мереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту в соцмережах, пише Reuters.

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Усі підлітки будуть розміщені в найбільш обмежувальних налаштуваннях контролю вмісту в додатках, а додаткові пошукові терміни будуть обмежені в Instagram. Цей крок ускладнить підліткам натрапити на конфіденційний контент, такий як самогубство, самоушкодження та розлади харчової поведінки, коли вони використовують такі функції, як пошук і дослідження в Instagram.

У компанії заявили, що заходи будуть запроваджені протягом найближчих тижнів та допоможуть забезпечити більш «відповідний віковий» досвід. Зазначається також, що Meta перебуває під тиском як у США, так і в Європі через звинувачення в тому, що її додатки викликають звикання та сприяють розпалу кризи психічного здоров’я молоді.

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До слова, компанія Meta анонсувала підписку на Facebook та Instagram для жителів європейських країн. Зазначається, що користувачам з ЄС доведеться платити, якщо вони мають бажання отримати профіль без реклами. Meta вже почала пропонувати підписатися на платну безрекламну версію Facebook та Instagram.

Нагадаємо, Зміністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, відповідаючи на питання, якими месенджерами українцям слід користуватися, зазначив, що однозначно не варто використовувати російські соцмережі. За його словами, зараз найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.