«Чи можемо ми вживати сир?»: Пригожин попросив дозволу у президента Швейцарії

Ватажок вагнерівців вирішив відкрито обговорити з президентом Швейцарії дуже важливу сирну тему





Засновник та спонсор ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, схоже, вчергове не повірив у серйозність європейських санкцій. Пресслужба Пригожина опублікувала відповідь із позначкою «термінове звернення Євгена Пригожина до президента Швейцарії Алена Берсе у зв'язку з новими санкціями Швейцарії щодо ПВК «Вагнер».

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У цілком звичній йому манері путінського блазня Пригожин повідомив, що у зв'язку зі швейцарськими санкціями ПВК «Вагнер» може нібито відчути «серйозні труднощі».

«Частина наших сухих пайків укомплектована сиром «Ементаль» новогрудського комбінату. Прошу вас у найкоротший термін відповісти, чи можемо ми далі вживати цей сир, незважаючи на санкції? І чи не буде піддана вторинним санкціям Республіка Білорусь як місце проживання корів – джерела сировини новогрудського комбінату. Переконливо прошу вас відповісти якнайшвидше, тому що бійці ПВК «Вагнер» в окопах масово ставлять питання, чи можуть вони вживати цей «Ементаль», щоб не підставити братню державу Республіку Білорусь». У разі відмови вагнерівці «пригрозили» швейцарцям, що перейдуть на краківську ковбасу.

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Нагадаємо, Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК «Вагнер» та РІА «Фан». «Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), відповідальний за запровадження санкцій, сьогодні додав групу Вагнера та інформаційне агентство РІА Фан до списку санкцій Швейцарії проти Росії. Зміни набувають чинності з 18:00 20 квітня», – йдеться в заяві.

Раніше, 14 квітня ЄС запровадив санкції проти групи Вагнера за активну участь у збройній агресії Росії проти України. Також ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство РІА «Фан» за поширення проурядової пропаганди та дезінформації.