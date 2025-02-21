Україна повернула дівчину, яка понад 10 років провела в окупації: щемлива історія

Підліткові роки дівчини минули під тиском пропаганди та страху на окупованій території

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

«У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації», – йдеться у повідомленні.

Єрмак зауважує, що коли її місто перейшло під контроль російських військ, вона була дитиною. Підлітковий період пройшов у середовищі пропаганди та обмежень, проте вона мала намір виїхати.

«В Україні на неї чекав рідний дядько, готовий допомогти розпочати нове життя. Але покинути окуповану територію було надзвичайно складно, будь-яка спроба могла бути небезпечною», – наголосив керівник ОП.

Як зауважує Єрмак, дівчину вдалося повернути у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA: «Тепер вона нарешті вдома, поруч із рідними, які підтримують її на новому етапі життя».

Раніше на підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей, які все життя прожили в окупації. Рідне місто Інни та Антона росіяни захопили ще у 2014 році.

Також з тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей – 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.