Nissan звільнить гендиректора після провалу злиття з Honda

Nissan готується змінити генерального директора після розриву домовленостей із Honda

Японська компанія Nissan Motor планує відправити свого генерального директора Макото Утіду у відставку. Про це інформує «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що рада директорів ухвалила це рішення через низькі кредитні рейтинги компанії і провал переговорів про злиття з Honda. Утіда на початку лютого заявляв про готовність залишити свою посаду у разі потреби, проте побажав залишитися, доки не стабілізує бізнес Nissan.

У другій половині грудня 2024 року японські автогіганти Honda та Nissan підписали меморандум про взаєморозуміння щодо взаємної інтеграції бізнесу. Повідомлялося, що з серпня 2026 року Nissan та Honda стануть дочірніми компаніями, які перебувають у повній власності спільної холдингової компанії.

У лютому 2025 року Nissan Motors вирішила припинити переговори з Honda Motors. Японські автовиробники Honda та Nissan відмовилися від злиття в один автоконцерн, вартість якого становила б $60 млрд.

За їхніми словами, під час переговорів компанії зіткнулися з великою кількістю розбіжностей. Зокрема у керівництві Nissan не оцінили ідею стати дочірньою компанією Honda.

Нагадаємо, німецький виробник автомобілів класу люкс Porsche AG оголосив про плани скоротити свій штат на 1,9 тис. осіб до кінця 2029 року.