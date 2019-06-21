ВМФ США оголосив останній конкурс заявок на створення перспективного фрегату



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ВМФ США планує створити не менше 20 перспективних фрегатів

ВМФ США оголосив останній конкурс на прийом заявок щодо створення перспективного фрегату. Так командування американського флоту хотіло б бачити новим фрегатом корабель, який має не менше 32 комірок установки вертикального пуску ракет для перехоплювачів SM-2 та ESSM, бойову інформаційну систему управління Aegis та можливість обмінюватися даними із іншими кораблями флоту США.

Також новий фрегат повинен буде мати не менше 8 протикорабельних ракет. Окрім того, від майбутнього виробника очікують можливість вносити зміни в корабель по мірі появи нових бойових технологій без необхідності проводити роботи в сухому доці, пише ресурс USNI News.

Очікується, що новий фрегат буде коштувати не більше 950 млн доларів за одиницю із можливістю зменшення вартості до 800 млн доларів. На сьогодні чотири компанії змагаються за можливість створити для ВМФ США перспективний фрегат – Austral US, Fincantieri Marine, Navantia та General Dynamics.

Всього ВМФ США планує замовити не менше 20 перспективних фрегатів по програмі FFG (X). Остаточне рішення щодо того, яка компанія буде створювати новий клас кораблів, буде прийняте до кінця 2020 фінансового року.

Нагадаємо, на судноверфі міста Бат (штат Мен) 22 червня відбудеться спуск на воду нового ракетного есмінця USS Daniel Inouye (DDG 118).