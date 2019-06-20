У США спустять на воду новий есмінець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Есмінець USS Daniel Inouye

Новий корабель названий на честь ветерана Другої світової війни і сенатора від штату Гаваї

На судноверфі міста Бат (штат Мен) 22 червня 2019 року відбудеться спуск на воду нового ракетного есмінця USS Daniel Inouye (DDG 118). Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони США.

Даний корабель названий на честь сенатора від штату Гаваї Деніела Іноуї, який представляв даний штат в Вашингтоні із 1963 по 2012 рік. Іноуї був ветераном Другої світової війни, який відзначився в битві 21 квітня 1945 року в Італії.

Новий есмінець USS Daniel Inouye (DDG 118) буде 68-м кораблем класу Арлі Берк, який створений для флоту США. Водозміщення нового корабля складає майже 9,5 тисяч тон.

Раніше повідомлялося, що Сухопутні сили США прийняли рішення додатково направити протягом 2021-25 років 10 млрд. доларів на реалізацію програми по модернізації в шести ключових напрямках.

Також нагадаємо, що Другий флот США відновив бойову готовність. На практиці це означає спроможності командувати і використовувати передані цьому флоту сили. Другий флот, яким командує віце-адмірал Ендрю Левіс, відповідальний за північну частину Атлантичного океану і води біля східного берега США.