Внаслідок вибуху авто в Іраку, загинуло щонайменше 12 осіб



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Наразі навколо місця інциденту встановлено безпековий кордон

Унаслідок підриву автомобіля на в’їзді до святого для мусульман-шиїтів міста Карбала в Іраку, загинуло щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє Xinhua.

«Вибух у мікроавтобусі саморобного пристрою поблизу головного пропускного пункту до Карбали призвів до загибелі 12 осіб і поранення ще п’яти», – пише Xinhua.

Наразі навколо місця інциденту встановлено безпековий кордон, триває розслідування.

Відповідальність за теракт поки ніхто на себе не взяв, однак здебільшого подібні вибухи організовують сунітські екстремісти з ІДІЛ. Своїми цілями вони обирають членів безпекових служб та натовпи, а також мусульман-шиїтів, які здійснюють духовні практики в Іраку.

Нагадаємо: Карбала знаходиться у сотні кілометрів на південь від Багдаду. У місті розміщені дві мечеті, до яких щороку навідуються мільйони паломників.

Я повідомляося, 16 вересня, в Афганістані сталося кілька терактів, в результаті яких загинули семеро людей.

Нагадаємо, у столиці Венесуели Каракасі стався вибух, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини.