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    У світі

    Внаслідок вибуху авто в Іраку, загинуло щонайменше 12 осіб

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    Внаслідок вибуху авто в Іраку, загинуло щонайменше 12 осіб

    Наразі навколо місця інциденту встановлено безпековий кордон

    Унаслідок підриву автомобіля на в’їзді до святого для мусульман-шиїтів міста Карбала в Іраку, загинуло щонайменше 12 осіб.

    Про це повідомляє Xinhua.

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    «Вибух у мікроавтобусі саморобного пристрою поблизу головного пропускного пункту до Карбали призвів до загибелі 12 осіб і поранення ще п’яти», – пише Xinhua.

    Наразі навколо місця інциденту встановлено безпековий кордон, триває розслідування.

    Відповідальність за теракт поки ніхто на себе не взяв, однак здебільшого подібні вибухи організовують сунітські екстремісти з ІДІЛ. Своїми цілями вони обирають членів безпекових служб та натовпи, а також мусульман-шиїтів, які здійснюють духовні практики в Іраку.

    Нагадаємо: Карбала знаходиться у сотні кілометрів на південь від Багдаду. У місті розміщені дві мечеті, до яких щороку навідуються мільйони паломників.

    Я повідомляося, 16 вересня, в Афганістані сталося кілька терактів, в результаті яких загинули семеро людей.

    Нагадаємо, у столиці Венесуели Каракасі стався вибух, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини.

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