Внаслідок вибуху на заводі неподалік британського Солсбері загинув робітник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: The Sun Завод, де стався вибух

Підприємство, де прогримів вибух, знаходиться в 5 км від секретної лабораторії оборони Великобританії

В Уїлтширі неподалік від міста Солсбері у Великобританії в п'ятницю стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин. Один працівник загинув та ще один гостіталізований в критичному стані.

Про це повідомляє британське видання The Sun.

Зазначається, що підприємство знаходиться в 5 км від секретної лабораторії Porton Down Міністерства оборони Великобританії.

За словами прес-секретаря поліції Уїлтшир, на місці інциденту працювали шість пожежних машин.

Нагадаємо, внаслідок вибуху цистерни з пальним біля аеропорту італійського міста Болонья, за останніми даними, постраждали 145 людей.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміло декілька вибухів у цистерні з пальним.