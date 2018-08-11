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    У світі

    Внаслідок вибуху на заводі неподалік британського Солсбері загинув робітник

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    Завод, де стався вибух - Внаслідок вибуху на заводі неподалік британського Солсбері загинув робітник
    Фото: The Sun
    Завод, де стався вибух

    Підприємство, де прогримів вибух, знаходиться в 5 км від секретної лабораторії оборони Великобританії

    В Уїлтширі неподалік від міста Солсбері у Великобританії в п'ятницю стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин. Один працівник загинув та ще один гостіталізований в критичному стані.

    Про це повідомляє британське видання The Sun.

    Зазначається, що підприємство знаходиться в 5 км від секретної лабораторії Porton Down Міністерства оборони Великобританії.

    За словами прес-секретаря поліції Уїлтшир, на місці інциденту працювали шість пожежних машин. 

    Нагадаємо, внаслідок вибуху цистерни з пальним біля аеропорту італійського міста Болонья, за останніми даними, постраждали 145 людей.

    Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміло декілька вибухів у цистерні з пальним.

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