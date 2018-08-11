Внаслідок вибуху на заводі неподалік британського Солсбері загинув робітник
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Підприємство, де прогримів вибух, знаходиться в 5 км від секретної лабораторії оборони Великобританії
В Уїлтширі неподалік від міста Солсбері у Великобританії в п'ятницю стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин. Один працівник загинув та ще один гостіталізований в критичному стані.
Про це повідомляє британське видання The Sun.
Зазначається, що підприємство знаходиться в 5 км від секретної лабораторії Porton Down Міністерства оборони Великобританії.
За словами прес-секретаря поліції Уїлтшир, на місці інциденту працювали шість пожежних машин.
Нагадаємо, внаслідок вибуху цистерни з пальним біля аеропорту італійського міста Болонья, за останніми даними, постраждали 145 людей.
Раніше повідомлялося, що 6 серпня близько 14:00 на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміло декілька вибухів у цистерні з пальним.