Внаслідок вибуху смертника в Кабулі загинули семеро людей
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Терорист-смертник на мотоциклі підірвав себе поблизу натовпу учасників демонстрації
Семеро людей загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок теракту в Кабулі.
Про це повідомляє телеканал 1TV.
За даними МВС Ісламської республіки Афганістан, терорист-смертник на мотоциклі підірвав себе поблизу натовпу учасників демонстрації, присвяченій 17-й річниці від дня загибелі національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда.
Інцидент ставсяу неділю, 9 вересня, у зоні відповідальності 4-ї поліцейської дільниці.
Перед цим сьогодні недалеко від місця цього теракту спецслужбами був ліквідований інший терорист-смертник, повідомили в управлінні національної безпеки Афганістану.
Терорист планував атакувати колону демонстрантів, але був розпізнаний і ліквідований співробітниками спецслужб. Жодне з діючих у країні екстремістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо ,у середу, 5 вересня, терорист-смертник підірвав свою вибухівку під час борцівського матчу в афганській столиці.