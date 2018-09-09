Внаслідок вибуху смертника в Кабулі загинули семеро людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Силовик у Кабулі

Терорист-смертник на мотоциклі підірвав себе поблизу натовпу учасників демонстрації

Семеро людей загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок теракту в Кабулі.

Про це повідомляє телеканал 1TV.

За даними МВС Ісламської республіки Афганістан, терорист-смертник на мотоциклі підірвав себе поблизу натовпу учасників демонстрації, присвяченій 17-й річниці від дня загибелі національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда.

Інцидент ставсяу неділю, 9 вересня, у зоні відповідальності 4-ї поліцейської дільниці.

Перед цим сьогодні недалеко від місця цього теракту спецслужбами був ліквідований інший терорист-смертник, повідомили в управлінні національної безпеки Афганістану.

Терорист планував атакувати колону демонстрантів, але був розпізнаний і ліквідований співробітниками спецслужб. Жодне з діючих у країні екстремістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо ,у середу, 5 вересня, терорист-смертник підірвав свою вибухівку під час борцівського матчу в афганській столиці.