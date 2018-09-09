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    У світі

    Внаслідок вибуху смертника в Кабулі загинули семеро людей

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    Силовик у Кабулі - Внаслідок вибуху смертника в Кабулі загинули семеро людей
    Силовик у Кабулі

    Терорист-смертник на мотоциклі підірвав себе поблизу натовпу учасників демонстрації

    Семеро людей загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок теракту в Кабулі.

    Про це повідомляє телеканал 1TV.

    За даними МВС Ісламської республіки Афганістан, терорист-смертник на мотоциклі підірвав себе поблизу натовпу учасників демонстрації, присвяченій 17-й річниці від дня загибелі національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда.

    Інцидент ставсяу неділю, 9 вересня, у зоні відповідальності 4-ї поліцейської дільниці.

    Перед цим сьогодні недалеко від місця цього теракту спецслужбами був ліквідований інший терорист-смертник, повідомили в управлінні національної безпеки Афганістану.

    Терорист планував атакувати колону демонстрантів, але був розпізнаний і ліквідований співробітниками спецслужб. Жодне з діючих у країні екстремістських угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо ,у середу, 5 вересня, терорист-смертник підірвав свою вибухівку під час борцівського матчу в афганській столиці.

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