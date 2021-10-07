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    Внучка диктатора Муссоліні впевнено перемогла на виборах у Римі

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    У 2021 році Ракеле Муссоліні стала найуспішнішим і найпопулярнішим кандидатом у Римі - Внучка диктатора Муссоліні впевнено перемогла на виборах у Римі

    У 2021 році Ракеле Муссоліні стала найуспішнішим і найпопулярнішим кандидатом у Римі

    фото: dailysabah

    Ракеле Муссоліні стане муніципальним депутатом від правої партії «Брати Італії»

    Внучка італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні перемогла на виборах до міської ради Риму. Про це пише Euronews.

    Тепер 47-річна Ракеле Муссоліні стане муніципальним депутатом від правої партії «Брати Італії», отримавши довіру 8,2 тис. виборців. У 2016 році, на минулих виборах, на яких вона також виграла, Муссоліні набрала 657 голосів. У 2021 році вона стала найуспішнішим і найпопулярнішим кандидатом у Римі.

    «Людина важливіша прізвища, яким би важким воно не було», – заявила внучка дуче. За її словами, спорідненість з одним з найбільших диктаторів XX століття не є причиною її популярності.

    У грудні 2020 року у політику пішла ще одна внучка фашистського лідера – 49-річна Алессандра Муссоліні. Вона теж була правим політиком, членом партії колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі «Вперед, Італія!», а також депутатом національного і Європейського парламентів.

    Також Алессандра Муссоліні була внесена до списку санкцій України за участь в організації так званих «виборів» в у «ЛНР/ДНР».

    Проте, у 2020 році Зеленський скасував санкції проти онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні Алессандри Муссоліні. Вона є за сумісництвом є агентом впливу Путіна в Італії.

    Алессандра Муссоліні в Італії заснувала та очолювала неофашистську партію «Соціальна дія».

    Також у березні цього року італійський футбольний клуб «Лаціо» уклав контракт з правнуком Беніто Муссоліні.

    Теги: вибори місцева влада Італія партії політика Алессандра Муссоліні
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    Внучка диктатора Муссоліні впевнено перемогла на виборах у Римі