У 2021 році Ракеле Муссоліні стала найуспішнішим і найпопулярнішим кандидатом у Римі

Ракеле Муссоліні стане муніципальним депутатом від правої партії «Брати Італії»

Внучка італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні перемогла на виборах до міської ради Риму. Про це пише Euronews.

Тепер 47-річна Ракеле Муссоліні стане муніципальним депутатом від правої партії «Брати Італії», отримавши довіру 8,2 тис. виборців. У 2016 році, на минулих виборах, на яких вона також виграла, Муссоліні набрала 657 голосів. У 2021 році вона стала найуспішнішим і найпопулярнішим кандидатом у Римі.

«Людина важливіша прізвища, яким би важким воно не було», – заявила внучка дуче. За її словами, спорідненість з одним з найбільших диктаторів XX століття не є причиною її популярності.

У грудні 2020 року у політику пішла ще одна внучка фашистського лідера – 49-річна Алессандра Муссоліні. Вона теж була правим політиком, членом партії колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі «Вперед, Італія!», а також депутатом національного і Європейського парламентів.

Також Алессандра Муссоліні була внесена до списку санкцій України за участь в організації так званих «виборів» в у «ЛНР/ДНР».

Проте, у 2020 році Зеленський скасував санкції проти онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні Алессандри Муссоліні. Вона є за сумісництвом є агентом впливу Путіна в Італії.

Алессандра Муссоліні в Італії заснувала та очолювала неофашистську партію «Соціальна дія».

Також у березні цього року італійський футбольний клуб «Лаціо» уклав контракт з правнуком Беніто Муссоліні.