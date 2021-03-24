Італійський «Лаціо» уклав контракт з правнуком Беніто Муссоліні

Римський клуб задіє юного футболіста в іграх за молодіжну команду

Римський «Лаціо», який іде на сьомому місті в чемпіонаті Італії з футболу, уклав угоду з Романо Флоріано Муссоліні. У цьому не було б нічого надзвичайного, якби не прізвище гравця. Виявилося, що юний гравець є правнуком не будь-кого, а диктатора Беніто Муссоліні.

Для Романо цей контракт став першим на професійному рівні. Він грає на позиції правого захисника. 18-річний гравець виступатиме за молодіжну команду «Лаціо».

Романо не часто використовує прізвище свого прадідуся, інколи обмежуючись лише прізвищем Флоріано. А названий він на честь свого дідуся – джазового артиста та музикант Романо Муссоліні, сина Беніто Муссоліні.

Римський клуб є одним з провідних у Серії А. Він двічі ставав чемпіоном країни, сім разів вигравав національний кубок. Останній раз – 2019 року.

У єврокубках володів Кубком володарів кубків, Суперкубком УЄФА, грав у фіналі Кубка УЄФА.

Беніто Муссоліні – італійський політичний і державний діяч, публіцист, лідер Національної фашистської партії, диктатор, вождь, який очолював Італію як прем'єр-міністр у 1922-1943 роках.