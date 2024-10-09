Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

У Києві станом на ранок 9 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 29.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.6 мкг/м3, пилу

фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 45.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 697.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 63.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 25.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 13.7 мкг/м3, пилу

фракції 10 мкм (ТЧ10) – 19.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 34.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 368.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 28.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 11.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.4 мкг/м3, пилу

фракції 10 мкм (ТЧ10) – 23.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 46.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 704.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 6.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 70.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 16.8 мкг/м3, пилу

фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 32.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 397 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 27.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 29.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 14.8 мкг/м3, пилу

фракції 10 мкм (ТЧ10) – 23.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 13.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1556.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 73.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 59 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 51.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 31.3 мкг/м3, пилу

фракції 10 мкм (ТЧ10) – 41.1 мкг/м3;

оксид вуглецю – 770.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксин сірки – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 46.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 68.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.106 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.6 мкг/м3, пилу

фракції 10 мкм (ТЧ10) – 32.5 мкг/м3;

озон – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1498.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 11 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 40.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 176 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.101 мкЗв/год.



Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня в Україні очікується суха погода з температурою 17-22° вдень і 6-11° вночі. Вітер південно-східний 5-10 м/с, на сході – західний. У Києві та області також без опадів. На Київщині без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°.