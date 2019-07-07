Волкер і Сурков обговорили майбутню «нормандську» зустріч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курт Волкер и Владислав Сурков

На думку Волкера, «коли буде обрано новий парламент, потрібно буде оновити деякі закони із втілення мінських домовленостей»

Спеціальний представник США Курт Волкер обговорив із помічником президента РФ Владиславом Сурковим питання проведення наступної зустрічі у «нормандському форматі», яка може відбутися пізніше влітку. Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами Волкера, лише після 21 липня стане відомо, якими будуть результати парламентських виборів в Україні і чи зможе президент Володимир Зеленський сформувати більшість в парламенті, необхідну, щоб підтримати план втілення «Мінська».

«Я зв'язувався з російським партнером на переговорах Сурковим, просто щоб дізнатись, чи він вважає цей час слушним для зустрічі. Ми ще не знаємо, чи відбудеться зустріч, чи ні. Якщо так, це буде трохи згодом влітку, можливо», - зазначив Волкер.

Він підкреслив, що, на жаль, поки що значних новин від Росії не було.

«Вони досі говорять, що за все несе відповідальність Україна, і говорять, що на них – жодної відповідальності, і що Україна має проводити переговори з двома сепаратистськими так званими народними республіками, які вони створили в Україні. Тому наразі, зі сторони Росії це не виглядає багатообіцяючим. Однак, сам факт проведення зустрічі є, можливо, корисним», - вважає дипломат.

Він нагадав, що США не є частиною «нормандського формату», і «саме тому ми проводимо активні консультації з Україною, а також з Францією та Німеччиною».

Волкер пояснив, що «коли буде обрано новий парламент, потрібно буде оновити деякі закони із втілення мінських домовленостей».

«Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуація з безпеки. Всі ці речі треба буде поновити», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Волкер говорив, що Україна має бути лідером у нормандському процесі.