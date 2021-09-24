В Росії знову рекорд смертей від Covid-19 на добу

У Росії встановлено новий рекорд за кількістю смертей від Covid-19 на добу

В Росії спостерігається зростання смертей від коронавірусу

У Російській Федерації зафіксували нову рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу. За минулу добу від Covid-19 померли 828 осіб. Про це повідомляє оперативний штаб щодо ситуації з хворобою в РФ.

Також за день у Росії інфікувалося 21 379 осіб, одужало – 15 828.

Відзначимо, що в Росії спостерігається зростання смертей від коронавірусу. Так, 20 вересня від хвороби померло 778 пацієнтів, 21 вересня – 812, 22 вересня – 817 і 23 вересня – 820.

Найбільше людей за добу померли у Москві (54), Санкт-Петербурзі (53) і в Свердловській області (36).

Всього в РФ з початку пандемії коронавірусом заразилися 7 376 374 особи, побороли хворобу – 6 574 608, померло – 202 273.

До слова, наприкінці літа очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством».

Також нагадаємо, що нещодавно один з головних антивакцинаторів Ізраїлю помер від коронавірусу.

Раніше у США ще один відомий антивакцинатор помер від Covid-19.

На початку серпня у США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор.

У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу.

Також у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.