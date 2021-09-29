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    Вперше в арабському світі жінка стала прем'єр-міністром

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    Раніше Ромдан працювала в міністерстві вищої освіти країни - Вперше в арабському світі жінка стала прем'єр-міністром
    Раніше Ромдан працювала в міністерстві вищої освіти країни
    Фото з відкритих джерел

    Наджла Боден Ромдан очолить уряд Тунісу

    Президент Тунісу Каїс Саїд призначив Наджлу Боден Ромдан першою жінкою-прем'єр-міністром у Тунісі та арабському світі через два місяці після того, як він відправив у відставку попередній уряд.

    «Уперше в історії Тунісу жінка очолила уряд. Це велика честь для Тунісу і туніських жінок», – цитує CNN слова Саїда на зустрічі з Ромдан в середу, 29 вересня.

    Зазначається, що за деякою інформацією, раніше, у 2011 році, Ромдан працювала в міністерстві вищої освіти країни.

    Нова прем'єрка вступає на посаду після того, як на тлі народних протестів через погіршення економічної ситуації та хаотичних дій уряду в боротьбі Covid-19 Саїд відправив у відставку уряд, призупинив роботу парламенту, а також оголосив про розширення президентських повноважень.

    Новому уряду доведеться у стислі терміни шукати фінансову підтримку для бюджету і виплати держборгу після того, як дії президента в липні призупинили переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

    При цьому після заяви Саїда про те, що уряд буде йому підзвітний і що він особисто може призначати та звільняти членів кабінету міністрів, роль прем'єр-міністра стане менш важливою, ніж у попередніх адміністраціях.

    «Ми працюватимемо над тим, щоб покласти край корупції та хаосу, що охопив інститути країни... ми витратили вже багато часу», – сказав Саїд під час зустрічі з Ромдан.

    Нагадаємо, раніше спікер парламенту Туніса заявив про переворот у країні.

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    Теги: МВФ президент жінка уряд Туніс
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    Вперше в арабському світі жінка стала прем'єр-міністром