Вперше в арабському світі жінка стала прем'єр-міністром

Наджла Боден Ромдан очолить уряд Тунісу

Президент Тунісу Каїс Саїд призначив Наджлу Боден Ромдан першою жінкою-прем'єр-міністром у Тунісі та арабському світі через два місяці після того, як він відправив у відставку попередній уряд.

«Уперше в історії Тунісу жінка очолила уряд. Це велика честь для Тунісу і туніських жінок», – цитує CNN слова Саїда на зустрічі з Ромдан в середу, 29 вересня.

Зазначається, що за деякою інформацією, раніше, у 2011 році, Ромдан працювала в міністерстві вищої освіти країни.

Нова прем'єрка вступає на посаду після того, як на тлі народних протестів через погіршення економічної ситуації та хаотичних дій уряду в боротьбі Covid-19 Саїд відправив у відставку уряд, призупинив роботу парламенту, а також оголосив про розширення президентських повноважень.

Новому уряду доведеться у стислі терміни шукати фінансову підтримку для бюджету і виплати держборгу після того, як дії президента в липні призупинили переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

При цьому після заяви Саїда про те, що уряд буде йому підзвітний і що він особисто може призначати та звільняти членів кабінету міністрів, роль прем'єр-міністра стане менш важливою, ніж у попередніх адміністраціях.

«Ми працюватимемо над тим, щоб покласти край корупції та хаосу, що охопив інститути країни... ми витратили вже багато часу», – сказав Саїд під час зустрічі з Ромдан.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Туніса заявив про переворот у країні.

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