Впливовий соціолог: Політичне поле Росії повністю випалено

«Люди розуміють, що держава їх обдурює»

Політичне поле Росії повністю «випалено». Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» Лев Гудков, директор впливового незалежного російського соціологічного «Левада-центру». [READ_MORE] «Посилення централізованої авторитарної держави змушує людей сподіватися тільки на владу. В якомусь



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Фото з відкритих джерел Президент Росії Володимир Путін

«Люди розуміють, що держава їх обдурює»

Політичне поле Росії повністю «випалено». Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» Лев Гудков, директор впливового незалежного російського соціологічного «Левада-центру».

«Посилення централізованої авторитарної держави змушує людей сподіватися тільки на владу. В якомусь сенсі ми повертаємося до радянських часів, коли всі відкриті очікування були пов’язані з політикою влади, з посиленням розподільчої політики, збільшенням соціальних видатків. Це єдина підстава», — пояснює соціолог.

На питання, чому, незважаючи на знаходження Путіна при владі вже два десятки років, росіяни переконані, що саме тепер він повинен щось покращити, соціолог відповідає: люди розуміють, що держава їх обдурює. «Реальні міркування, тобто твереза оцінка ситуації підказує, що нічого такого не буде, але надіються на краще все одно», — говорить Гудков.

Проте ця твереза оцінка, на думку соціолога, все ж таки вплине на явку березневих президентських виборів.

«Тому що ті люди, які не задоволені політикою нинішнього керівництва РФ, просто не прийдуть на вибори. При цьому не думаю, що вони бойкотуватимуть вибори, просто спостерігатимемо такий пасивний спротив. Думаю, що явка буде найнижчою за весь час спостережень. Можливо, навіть нижче 60%», — резюмував Гудков.

Повну версію інтерв’ю з Левом Гудковим читайте тут: «Жити важко, але будемо терпіти». Впливовий соціолог про те, що коїться у головах росіян.