У Білому домі назвали обов’язкові умови для повернення Росії до G8



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Росія офіційно не просила про повернення до міжнародної групи

Лідери країн Великої сімки (G7), ймовірно, обговорять на поточному саміті питання повернення Росії в «клуб восьми», але голосування не буде.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника адміністрації США.

За словами співрозмовника, голосування з цього питання малоймовірно, оскільки група повинна прийняти таке рішення консенсусом.

Чиновник Білого дому зазначив, що Росія також офіційно не просила про повернення до міжнародної групи. За його словами, це є необхідною умовою.

Представник Білого дому додав, що президент США Дональд Трамп проведе двосторонні зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії та Канади під час своєї поїздки до Франції на саміт G7.

Напередодні ввечері Зеленський подзвонив прем’єрміністру Канади Джастіну Трюдо.

Лідер Канади запевнив, що на саміті G7 у Франції відстоюватиме позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Також Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Туском.

У четвер прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.

Раніше Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8.

Згодом Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку.

Зазначимо, що Німеччина виступила проти повернення Росії в G8. Також прем’єр Британії виступив проти повернення Росії до G8.

Напередодні Зеленський вперше відреагував на ідею повернення Росії до Великої вісімки.