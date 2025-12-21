В окупованому Криму РПЦ залучає дітей до тренувань зі зброєю

Релігія в тимчасово окупованому Криму стала інструментом підготовки нового покоління до участі в агресії РФ

У місті Саки на території Свято-Іллінського храму зафіксовано черговий факт мілітаризації неповнолітніх. На базі релігійної установи бойовики формування «Барс-Крим» провели для так званих «православних слідопитів» заняття з використання стрілецької зброї. Під наглядом священників дітям демонстрували автомати та проводили інструктажі з поводження з ними. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, подібні заходи є частиною системної стратегії. Окупанти використовують храми як майданчики для військової підготовки, оскільки релігійний контекст дозволяє маскувати мілітаризацію під «духовно-патріотичне виховання». Священнослужителі в цій схемі виступають посередниками, які легітимізують присутність зброї в дитячому середовищі та знімають соціальну напругу.

ЦНС наголошує, що це не поодинокий випадок. Російська православна церква на окупованих територіях відкрито співпрацює з військовими угрупованнями («Крим», «Барс-Крим»), забезпечує логістику для фронту та використовує інфраструктуру церков для військових потреб.

Ситуація в Саках свідчить про новий рівень залучення цивільних об’єктів у війну. Перетворення сакральних споруд на елементи мобілізаційної системи не лише порушує права дитини, а й формує у молоді сприйняття бойових дій як «богоугодної справи». Фактично релігія в Криму стала інструментом підготовки нового покоління до участі в агресії РФ.

Як відомо, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Крім того, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації.

Окупаційна влада почала активно втручатися в особистий простір дітей.

Як зазначають у Центрі національного опору: «Під приводом «турботи про безпеку» та нібито «помилок батьків» дітей змушують показувати вміст своїх гаджетів».