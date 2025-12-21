Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму РПЦ залучає дітей до тренувань зі зброєю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Криму РПЦ залучає дітей до тренувань зі зброєю
фото з відкритих джерел

Релігія в тимчасово окупованому Криму стала інструментом підготовки нового покоління до участі в агресії РФ

У місті Саки на території Свято-Іллінського храму зафіксовано черговий факт мілітаризації неповнолітніх. На базі релігійної установи бойовики формування «Барс-Крим» провели для так званих «православних слідопитів» заняття з використання стрілецької зброї. Під наглядом священників дітям демонстрували автомати та проводили інструктажі з поводження з ними. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, подібні заходи є частиною системної стратегії. Окупанти використовують храми як майданчики для військової підготовки, оскільки релігійний контекст дозволяє маскувати мілітаризацію під «духовно-патріотичне виховання». Священнослужителі в цій схемі виступають посередниками, які легітимізують присутність зброї в дитячому середовищі та знімають соціальну напругу.

ЦНС наголошує, що це не поодинокий випадок. Російська православна церква на окупованих територіях відкрито співпрацює з військовими угрупованнями («Крим», «Барс-Крим»), забезпечує логістику для фронту та використовує інфраструктуру церков для військових потреб.

Ситуація в Саках свідчить про новий рівень залучення цивільних об’єктів у війну. Перетворення сакральних споруд на елементи мобілізаційної системи не лише порушує права дитини, а й формує у молоді сприйняття бойових дій як «богоугодної справи». Фактично релігія в Криму стала інструментом підготовки нового покоління до участі в агресії РФ.

Як відомо, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Крім того, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації. 

Окупаційна влада почала активно втручатися в особистий простір дітей. 

Як зазначають у Центрі національного опору: «Під приводом «турботи про безпеку» та нібито «помилок батьків» дітей змушують показувати вміст своїх гаджетів».

Теги: окупанти церква релігія Крим окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:00
Колишній білоруський політв’язень ухилився від прямої відповіді щодо війни та Криму
«Найскладніше питання»: колишній білоруський політв’язень ухилився від відповіді про війну та статус Криму
17 грудня, 21:31
Мішин брав участь у бойових діях з початку російської агресії проти України
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
16 грудня, 14:04
Подальші переговори між Україною та представниками Трампа відбудуться в майбутньому
Стало відомо, які питання обговорювали Зеленський з Віткоффом та Кушнером
6 грудня, 22:37
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
4 грудня, 05:24
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
1 грудня, 18:09
Ситуація на фронті 27 листопада
Лінія фронту станом на 27 листопада 2025. Зведення Генштабу
27 листопада, 22:11
Співробітники екстрених служб зберігають присутність у центрі Вашингтона
Стрілянина у США, вибухи в окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
27 листопада, 05:36
В результаті обстрілу пошкоджено майже два десятки авто
Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровщині: є поранені
24 листопада, 16:22

Події в Україні

Втрати ворога станом на 21 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2025
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
NYT: Україна почала полювання на «тіньовий флот» РФ
NYT: Україна почала полювання на «тіньовий флот» РФ
The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі
The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua