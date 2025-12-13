Головна Країна Суспільство
Священник зі Львова помер під час військових навчань

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Священник зі Львова помер під час військових навчань
46-річний священник Орест Чорний помер від час військових навчань
фото: Церква Покрови Пресвятої Богородиці, УГКЦ/Facebook

Новобранцю було 46 років

29 листопада під час військових навчань у Чернівецькій області помер священник Орест Чорний. Йому було 46 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Орест Чорний 6 листопада 2025 року відспівав останню службу. Опісля його мобілізували до 82‑ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Причини його смерті не розголошуються.

Прощання з воїном Орестом Чорним відбулося 12 грудня в храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховано його на Голосківському кладовищі, на полі № 46.

Орест Чорний народився у місті Львові у великій родині чотирьох священників і монахині. Після закінчення 10-річної школи поступив до Монастиря Редемптористів. Навчався у Львівській Богословській Академії, де отримав диплом богослова.

Орест 20 років служив Українській Греко-Католицькій Церкві у трьох парафіях Львова.

Зі слів рідних, Орест був дуже скромною, ввічливою та люблячою людиною. Мав прекрасний голос, щоденно співав у храмі.

Нагадаємо, відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини отримав повістку одразу після похорону загиблого героя.

Раніше Філюка запитали, чому він досі не на фронті. Священник відповів, що має законне право на відстрочку. У коментарях уточнили, що з чотирьох його всиновлених дітей – двоє вже повнолітні. Проте призову по мобілізації не підлягають особи-усиновлювачі, які утримують хоча б одну дитину віком до 18 років, яка до моменту усиновлення мала статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Теги: церква військові навчання смерть УГКЦ священник

