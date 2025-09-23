Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви
Президент запросив Вселенського патріарха приїхати до України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Патріарх Варфоломій засудив дії Російської православної церкви

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм під час візиту до США. У постійному представництві України при ООН вони обговорили деструктивний вплив російської церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Президент наголосив, що в Україні немає жодних релігійних утисків. Водночас він підкреслив, що не має бути жодних зв’язків із державою-агресоркою. Сторони обговорили подальший розвиток церкви в Україні.

Крім того, патріарх розповів про свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський також поділився деталями співпраці з американською адміністрацією.

Зокрема, під час зустрічі говорили про шляхи досягнення реального миру. Глава держави висловив окрему вдячність за сильні слова Вселенського патріарха під час виступу на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку 19 вересня. Його всесвятість назвав війну Росії проти України незаконною та засудив дії РПЦ, яка благословила вбивства українців.

Президент запросив Вселенського патріарха приїхати до України, водночас Варфоломій запросив Володимира Зеленського відвідати Вселенський патріархат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українськими посадовцями прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

У межах візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, а також питання співпраці між двома країнами.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Вселенський патріарх Варфоломій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зазначив, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою майбутніх гарантій безпеки
Зеленський розповів, коли будуть готові напрацювання щодо гарантій безпеки
23 серпня, 16:30
Юлія Паєвська Тайра – одна з найвідоміших українських парамедикинь
Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню
24 серпня, 22:19
Пєсков зазначив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів
Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським
29 серпня, 13:29
Політик вважає, що для конкретних результатів необхідна зустріч на рівні лідерів
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
2 вересня, 15:17
Макрон зустрів Зеленського
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
4 вересня, 12:27
Японія приєдналася до механізму зниженого прайскепу на російську нафту
Японія запровадила санкції проти виробника ракет «Іскандер» – Зеленський
12 вересня, 15:22
Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі коаліції охочих, яку організував Президент Франції Емманюель Макрон
Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру
6 вересня, 18:23
Глава держави обговорив потреби з командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади
Зеленський анонсував зміни підходів до служби за контрактом
18 вересня, 17:06
Зеленський: дозвіл виїжджати за кордон чоловікам віком 18-22 років допоможе зберегти молодь для України
Чоловіків 18-22 років випустили за кордон. Президент пояснив логіку цього рішення
20 вересня, 12:00

Політика

Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
Уряд перерахував 2 млрд грн для Міноборони на закупівлю озброєння
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua