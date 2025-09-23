Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви

Патріарх Варфоломій засудив дії Російської православної церкви

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм під час візиту до США. У постійному представництві України при ООН вони обговорили деструктивний вплив російської церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Президент наголосив, що в Україні немає жодних релігійних утисків. Водночас він підкреслив, що не має бути жодних зв’язків із державою-агресоркою. Сторони обговорили подальший розвиток церкви в Україні.

Крім того, патріарх розповів про свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський також поділився деталями співпраці з американською адміністрацією.

Зокрема, під час зустрічі говорили про шляхи досягнення реального миру. Глава держави висловив окрему вдячність за сильні слова Вселенського патріарха під час виступу на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку 19 вересня. Його всесвятість назвав війну Росії проти України незаконною та засудив дії РПЦ, яка благословила вбивства українців.

Володимир Зеленський у США також вже зустрівся з:



▪️ директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою (обговорювали заморожені російські активи та подальшу співпрацю),



▪️ директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою (обговорювали заморожені російські активи та подальшу співпрацю),



▪️ з Вселенським Патріархом Варфоломієм (говорили про розвиток церкви в Україні та про захист релігійної…

Президент запросив Вселенського патріарха приїхати до України, водночас Варфоломій запросив Володимира Зеленського відвідати Вселенський патріархат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українськими посадовцями прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

У межах візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, а також питання співпраці між двома країнами.