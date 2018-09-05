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    У світі

    Втручання РФ у вибори в США: Мюллер згоден на письмові свідчення Трампа

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    Спецпрокурор США Роберт Мюллер&nbsp; - Втручання РФ у вибори в США: Мюллер згоден на письмові свідчення Трампа
    Спецпрокурор США Роберт Мюллер 

    Президент США зможе надати свідчення у письмовому вигляді

    Спецпрокурор США Роберт Мюллер готовий прийняти від президента Дональда Трампа свідчення про втручання Росії в американські вибори під час виборчої кампанії у письмовому вигляді.

    Про це повідомили два джерела, знайомі із змістом листа, якого Мюллер надіслав юристам Трампа, пише The New York Times.

    Водночас слідчі з команди Мюллера не мають наміру вимагати від глави Білого дому письмових відповідей на запитання про можливі спроби Трампа перешкодити правосуддю в рамках цього розслідування.

    Як зазначає видання, з цього питання президент США може скористатися своєю прерогативою на конфіденційність листування і розмов глави держави, що ускладнить процес отримання від нього інформації у цій справі.

    Нагадаємо, юрист Білого дому Дон Макган може покинути свій пост у найближчі місяці через справу про втручання Росії у вибори США.

     Раніше повідомлялося, що радник та юрист Білого дому Дональд Макган 30 годин ділився інформацією, про яку слідчі інакше б не дізналися.

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