Вулкан Ебеко присипав попелом російське місто Сєвєро-Курильськ

Поточна діяльність вулкана може вплинути на польоти літаків і роботу аеропорту Сєверо-Курильська

Розташований на острові Парамушир вулкан Ебеко в суботу вранці викинув стовп попелу на висоту до 2 км над рівнем моря. Про це повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження (KVERT), повідомляє російський «Інтерфакс». «Згідно з спостережними даними вулканологів з Північно-Курильська, на вулкані Ебеко



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Вулкан Ебеко в РФ, архівне фото

Поточна діяльність вулкана може вплинути на польоти літаків і роботу аеропорту Сєверо-Курильська

Розташований на острові Парамушир вулкан Ебеко в суботу вранці викинув стовп попелу на висоту до 2 км над рівнем моря.

Про це повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження (KVERT), повідомляє російський «Інтерфакс».

«Згідно з спостережними даними вулканологів з Північно-Курильська, на вулкані Ебеко спостерігався попільні викиди на висоту до двох кілометрів. Хмара з попелу зміщується на схід від вулкана», - йдеться в повідомленні.

Поточна діяльність вулкана, відзначають в KVERT, може вплинути на польоти літаків і роботу аеропорту Сєверо-Курильська.

Вітер приніс вулканічний попіл у місто Сєверо-Курильськ, додав провідний інженер Інституту вулканології і сейсмології Далекосхідного відділу РАН Леонід Котенко, що проживає в цьому місті.

«На вулицях міста випав попіл. При гарній погоді візуально видно, як вулкан викидає попіл, викиди відбуваються щодня по кілька разів», - сказав він.

Ебеко - складний стратовулкан з кількома верховими кратерами. В кратерах - гарячі озера, термальні джерела, сольфатари. Останній раз вулкан вивергався в 2012 році, потім настав період затишшя, який тривав до жовтня 2016 року.

До слова, у Єллоустонского супервулкану зафіксували дивну активність.

Як повідомляв «Главком», на індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкана Синабунг, через що було оголошено найвищий рівень небезпеки.

Нагадаємо, біля Японії знайшли вулкан, який здатен вбити мільйони людей.