Японія і Китай досягли згоди щодо програми обміну військовими інструкторами
- Сьогодні, 11:29
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Країни планують відновити програму обміну інструкторами
Японія і Китай мають намір відновити після шестирічної перерви програму обміну інструкторами Сил самооборони Японії і Народно-визвольної армії Китаю.
Представники міністерства оборони Японії повідомили, що Національний інститут досліджень в сфері оборони і китайський Університет національної оборони планують в офіційному порядку підтвердити згоду двох сторін на відновлення програми обміну в вересні. Представники цих двох установ візьмуть участь в роботі міжнародної конференції військових академій, яка пройде в Токіо.
Японія може пізніше в поточному році запросити інструктора з Китаю для виступу з лекціями з питань оборонної політики.
Нагадаємо, Китай сподівається на покращення відносин із Японією.
Джерело: NHK