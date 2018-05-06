Японія і Китай досягли згоди щодо програми обміну військовими інструкторами

Країни планують відновити програму обміну інструкторами

Японія і Китай мають намір відновити після шестирічної перерви програму обміну інструкторами Сил самооборони Японії і Народно-визвольної армії Китаю. Представники міністерства оборони Японії повідомили, що Національний інститут досліджень в сфері оборони і китайський Університет національної оборони планують в офіційному порядку підтвердити згоду



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Країни планують відновити програму обміну інструкторами

Японія і Китай мають намір відновити після шестирічної перерви програму обміну інструкторами Сил самооборони Японії і Народно-визвольної армії Китаю.

Представники міністерства оборони Японії повідомили, що Національний інститут досліджень в сфері оборони і китайський Університет національної оборони планують в офіційному порядку підтвердити згоду двох сторін на відновлення програми обміну в вересні. Представники цих двох установ візьмуть участь в роботі міжнародної конференції військових академій, яка пройде в Токіо.

Японія може пізніше в поточному році запросити інструктора з Китаю для виступу з лекціями з питань оборонної політики.

Нагадаємо, Китай сподівається на покращення відносин із Японією.

Джерело: NHK