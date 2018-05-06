  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Японія і Китай досягли згоди щодо програми обміну військовими інструкторами

    Країни планують відновити програму обміну інструкторами
    Японія і Китай мають намір відновити після шестирічної перерви програму обміну інструкторами Сил самооборони Японії і Народно-визвольної армії Китаю. Представники міністерства оборони Японії повідомили, що Національний інститут досліджень в сфері оборони і китайський Університет національної оборони планують в офіційному порядку підтвердити згоду
    • Сьогодні, 11:29
    • Розсилка

    Країни планують відновити програму обміну інструкторами

    Японія і Китай мають намір відновити після шестирічної перерви програму обміну інструкторами Сил самооборони Японії і Народно-визвольної армії Китаю.

    Представники міністерства оборони Японії повідомили, що Національний інститут досліджень в сфері оборони і китайський Університет національної оборони планують в офіційному порядку підтвердити згоду двох сторін на відновлення програми обміну в вересні. Представники цих двох установ візьмуть участь в роботі міжнародної конференції військових академій, яка пройде в Токіо.

    Японія може пізніше в поточному році запросити інструктора з Китаю для виступу з лекціями з питань оборонної політики.

    Нагадаємо, Китай сподівається на покращення відносин із Японією.

    Джерело: NHK

    Читайте також
    Японія Китай військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ